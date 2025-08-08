وزارت مالیهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، طی یک اعلامیه گفته است که دفتر کنترول سرمایه‌های خارجی این وزرات "۱۸ فرد و نهاد که نقش مهم در تلاش‌های رژیم ایران برای بدست آوردن عواید و فرار از تحریم‌های ایالات متحده، ایفا می‌کنند" مشخص کرده و در فهرست تحریم ها قرار داد.

این وزارت می‌گوید که ایران به دلیل محدودیت‌های شدید مالی ناشی از انزوای بین المللی، طرح‌های پیچیدهٔ بانکی و روش‌های بدیل پرداخت پول را برای فرار از تحریم‌ها و به خاطر حفظ توانایی‌اش برای جمع آوری عواید ناشی از صادرات، به خصوص از فروش غیرقانونی نفت، منهدسی کرده است.

در اعلامیه آمده است که این روش‌ها رژیم ایران را قادر می‌سازد تا به تمویل گروه‌های نیابتی‌اش و به مظالم در برابر مردم آن کشور، ادامه دهد.

اعلامیه می‌افزاید، شرکت‌های مالی و تکنالوجی معلوماتی که تحت تحریم قرار داده شده اند، به رژیم ایران تکنالوجی‌های پیشرفتهٔ نظارتی فراهم کرده که ادارات امنیتی آن کشور از این تکنالوجی‌ها برای محدود کردن دسترسی به انترنت و هدف قرار دادن آن زنانی استفاده می‌کنند که محدودیت‌های وضع شدهٔ اجباری برای حجاب را نقض می‌کنند.

اسکات بیسنت، وزیر مالیهٔ ایالات متحده، گفته است که "در نتیجهٔ کمپاین فشار حداکثر رئيس جمهور ترمپ و انزوای روبه افزایش از جانب سیستم مالی جهان، رژیم ایران، مکانی برای پنهان شدن ندارد".

بیسنت همچنین گفت: "وزارت مالیه به خاطر حفاظت مردم امریکا، به مختل کردن برنامه‌های ایران برای فرار از تحریم‌های ما، مسدود کردن دسترسی آن به عواید و محروم کردن برنامه‌های تسلیحاتی آن از پول، ادامه خواهد داد. "