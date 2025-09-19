شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامهٔ را رد کرد که با تصویب آن رفع تحریم‌ها بر ایران، ادامه پیدا میکرد. اقدام امروز این شورای، گام کلیدی برای "میکانیزم ماشه" یا ازسرگیری تحریم‌های بین المللی در پایان ماه روان میلادی بر ایران می‌باشد.



از میان ۱۵ عضو شورای امنیت، تنها چهار عضو آن به شمول روسیه و چین به این قطعنامهٔ پیشنهاد شده رای مثبت دادند. نه عضو دیگر این شورای به شمول ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه به آن رای منفی دادند.



این قطعنامه تنها در صورت تصویب می‌شد که کم از کم نه رای مثبت می‌داد و هیچ رای ویتو کار گرفته نمی‌شد.



کوریای جنوبی که به این قطعنامه رای ممتنع داد، این سند را منحیث بخشی از تعهدات قانونی خود به عنوان رئیس فعلی شورای امنیت و براساس مواد قطعنامه قبلی سال ۲۰۱۵ که فرآیند بازگشت تحریم‌ها را ایجاد کرد، ارائه کرده بود.



قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت، توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهان موسوم به برجام را تایید کرد که براساس آن در ازای توقف فعالیتهای هستای ایران که منجر به دستیابی به تسلیحات هسته‌ای شده می‌تواند تحریم‌های فلج کننده اقتصادی بر ایران رفع شد.



این قطعنامه همچنان به قدرتهای جهان صلاحیت داده تا در صورت عدم پابندی ایران به تعهداتاش، روند از سرگیری تحریمها را در شورای امنیت ملل متحد روی دست گیرند – اعلامیهای که بریتانیا، فرانسه و آلمان به تاریخ ۲۸ اگست سال روان آن را صادر کردند.

اعلامیۀ ماه گذشته توسط قدرت‌های اروپایی - معروف به سه کشور اروپا - یک روند ۳۰ روزه را آغاز کرد که رییس شورای امنیت را ملزم قرار می‌داد تا در صورتی که هیچ عضو دیگری ظرف ۱۰ روز قطعنامه‌ای را برای حفظ لغو تحریم‌های ایران تصویب نکند، از آن حمایت کند.

ناکامی قطعنامه در روز جمعه به این معنی است که لغو تحریم‌های ایران تا ۲۸ سپتمبر منقضی می‌شود، مگر اینکه سه کشور اروپایی قبل از آن نظر خود را در مورد عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ تغییر دهند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، آن‌زمان، از ابتکار سه کشور اروپایی - فرانسه، آلمان و بریتانیا، برای بازگشت تحریم‌ها در اعلامیۀ ۲۸ اگست استقبال کرده و گفت که ایالات متحده با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد کار خواهد کرد تا روند به گونۀ "موفقانه تکمیل" شود.

روبیو همان‌زمان گفته بود: " در عین حال، ایالات متحده به تعامل مستقیم با ایران - در راستای پیشبرد یک راه حل مسالمت‌آمیز و پایدار برای مسئلۀ هسته‌ای ایران - در دسترس قرار دارد."

یک روز پیش از رای‌دهی روز جمعه ۱۸ سپتمبر، عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، ادعا کرد که ایران "طرحی معقول و عملی" را به سه کشور اروپایی - آلمان، فرانسه و بریتانیا، ارائه داده است تا از آنچه عراقچی آن را " بحران غیرضروری و قابل اجتناب" بر سر مکانیزم بازگشت تحریم‌ها نامید، جلوگیری کند. او توضیح بیشتری در مورد مفاد این طرح نداد.

ایمانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه به شبکۀ خبری ۱۲ اسراییل گفت که پیشنهاد ایران "جدی نبود" و وقتی از وی سوال شد که آیا فکر می‌کند تحریم‌ها دوباره بازگشت خواهند کرد یا نه؛ افزود "بلی".