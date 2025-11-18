سفیر امریکا در اسراییل: گفتگوها برای گسترش توافقات ابراهیم جریان دارد

مایک هکبی، سفیر ایالات متحده در اسراییل، می‌گوید که رییس جمهور دونالد ترمپ، دپلوماسی شرق میانه را تغییر داده و به گفتۀ وی هم ‌اکنون گفت‌ وگوهایی درباره گسترش "توافقات ابراهیم" به کشورهای بیشتری در منطقه در جریان است.

هکبی روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نیوزمکس گفت: "مردم واقعاً درباره گسترش توافق ابراهیم به سوریه، لبنان و عربستان سعودی صحبت می‌‌کنند. نمی‌گویم که هفتۀ آینده آمادۀ امضای این توافق‌ها استیم، اما فکر می‌‌کنم این موضوع در آینده نزدیکی رخ خواهد داد."

توافقات ابراهیم که در دورۀ اول ریاست‌ جمهوری ترمپ و به ‌عنوان ابتکار اصلی او برای صلح در شرق میانه آغاز شد، مجموعه‌‌ای از توافق‌هاست که روابط دپلوماتیک میان اسراییل و چند کشور در شرق میانه و شمال افریقا را عادی ساخت و انتظار می‌ رود دامنۀ آن به کشورهای بیشتری، از جمله برخی کشورهای آسیای مرکزی، گسترش یابد. به تازگی قزاقستان اعلام کرده است که به این پیمان می‌پیوندد.

رییس جمهور ترمپ که قرار است روز سه شنبه ۱۸ نومبر از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در قصر سفید میزبانی کند، خواستار پیوستن ریاض به توافقات ابراهیم شده است.

ترمپ گفت: "امیدوارم عربستان سعودی به زودی به توافقات ابراهیم بپیوندد. ما از زمانی که ایران را از صحنه خارج کردیم، علاقۀ زیادی به توافقات ابراهیم دریافت کرده ایم."

هکبی همچنین استراتیژی ترمپ را در شرق میانه عامل موفقیت توافق آتش ‌بس ۲۰ ماده‌ای میان اسراییل و حماس دانست؛ توافقی که با میانجیگری امریکا از ماه اکتوبر اجرایی شد.او تا کید کرد: "از زمان آغاز آتش‌ بس، هیچ حمله‌ای از سوی حماس بر اسراییل صورت نگرفته است."

سفیر امریکا در اسراییل، این آتش ‌بس را "شکننده اما پابرجا" توصیف کرد.