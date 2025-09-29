ترمپ: به توافق برای پایان جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه "بسیار مطمئن" است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز دوشنبه هنگام استقبال از صدراعظم اسراییل در واشنگتن گفت که "بسیار مطمئن" است که توافقی بین اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ تقریباً دو ساله در غزه حاصل خواهد شد.

هنگامی که ترمپ روز دوشنبه در قصر سفید از بنیامین نتانیاهو استقبال کرد، خبرنگاری از او پرسید که آیا صلح در غزه به زودی برقرار خواهد شد؟ ترمپ گفت که "بسیار مطمئن" است که این اتفاق خواهد افتاد.

دو رهبر بدون هیچ توضیح بیشتری وارد قصرسفید شدند.

پیش از آن، قصرسفید گفته بود که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده انتظار دارد، اسراییل و گروه تروریستی حماس، روی طرح ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ تقریباً دوسالۀ خود در غزه موافقت کنند.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا ابراز امیدواری کرد که "هر دو طرف با طرح ۲۱ ماده‌ای استیف ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، موافقت کنند." او افزود: "این انتظار رییس جمهور [ترمپ] است."

دونالد ترمپ در پست روز یکشنبۀ خود در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل با لحن خوشبینانۀ نگاشته بود: "ما یک فرصت واقعی برای بهترسازی در شرق میانه داریم. همه برای چیزی ویژه، برای اولین بار، آماده ایم. ما آن را انجام خواهیم داد!!!"

پس از پذیرایی از نتنیاهو در قصرسفید برای صرف ناهار، قرار بود ترمپ و رهبر اسراییل یک کنفرانس خبری مشترک برگزار کنند.

از زمان برگشت دونالد ترمپ به قصرسفید در ماه جنوری، این چهارمین دیدار نتنیاهو از قصرسفید است. دفتر صدراعظم اسراییل اذعان داشت که نتنیاهو صبح دوشنبه از نیویارک جانب واشنگتن حرکت کرده است. نتنیاهو روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک سخنرانی کرد.

نتنیاهو، روز یکشنبه به شبکۀ خبری فاکس نیوز گفت که معاملۀ ایالات متحده برای ختم جنگ اسراییل – حماس در غزه، "هنوز نهایی نشده است." صدراعظم اسراییل افزود: "امیدوارم بتوانیم این کار را انجام دهیم [منظورم رسمی است]، به خاطریکه می خواهیم گروگان‌هایمان را آزاد کنیم، می‌خواهیم از شر حاکمیت حماس رهایی یابیم و آنان را خلع سلاح کنیم، غزه را غیر نظامی سازیم و آینده‌ای جدید برای غزه‌ای‌ها و اسراییلی ها و کل منطقه رقم بزنیم."

جنگ غزه زمانی آغاز شد که گروه حماس در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر غزه تهاجم کرده بیش از ۱۲۰۰ نفر عمدتا غیرنظامیان را کشتند و ۲۵۱ نفر را گروگان گرفتند. تاهنوز ۴۸ گروگان در غزه نزد حماس باقی‌مانده است.

نتنیاهو در صحبت با فاکس نیوز تاکید کرده است که ۲۰ گروگان هنوز زنده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید با حضورش در فاکس نیوز گفت: "هیچ‌کس بهتر از رئیس‌جمهور ترمپ نمی‌داند که برای رسیدن به یک توافق خوب، یک توافق معقول برای هر دو طرف، هر دو جانب باید کمی [از خواست هایشان] کوتاه بیایند و ممکن است میز مذاکره را اندکی ناراضی ترک کنند. اما در نهایت این همان‌طوری است که ما به این درگیری پایان خواهیم داد."

لیویت افزود: "رییس جمهور ترمپ واضح ساخته است: او می‌خواهد کشتار پایان یابد، او می‌خواهد تمام گروگان‌ها آزاد شوند."

حماس تاهنوز دریافت طرح ویتکاف را تایید نکرده و یا به آن تازمان نشر این خبر پاسخ نداده است.