آغاز ماموریت هوش مصنوعی امریکا برای تسریع اکتشافات علمی

حکومت به رهبری دونالد ترمپ، ابتکاری را برای سرعت بخشیدن اکتشافات علمی در ایالات متحده، با استفاده از هوش مصنوعی برای ترکیب دادههای تحقیقاتی از بخشهای فدرال و خصوصی، آغاز کرده است.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه یک فرمان اجرایی راه اندازی "ماموریت تکوین" را امضا کرد.
مایکل کراتسیوس، رییس دفتر سیاستهای علم و تکنالوژی قصرسفید که در مراسم امضای این قرارداد حضور داشت، در پست شبکۀ ایکس نگاشته است که این ماموریت آزمایشگاههای ملی وزارت انرژی ایالات متحده و مجموعه دادههای گسترده علمی فدرال را با تحقیقات بخش خصوصی ایالات متحده در یک پلتفارم هوش مصنوعی متحد خواهد کرد که "پیشرفتهای علمی و تکنالوژی را تسریع خواهد کرد".
فرمان رییس جمهور ترمپ، به وزیر انرژی او دستور می دهد تا ظرف دو ماه فهرستی از آزمونهای علمی را برای پلتفارم هوش مصنوعی تهیه کند و در ظرف نه ماه، با توجه به بودجه موجود کانگرس، قابلیت عملیاتی اولیه این پلتفارم را نشان دهد.
در تحول دیگر، آمازون، غول تکنالوژِی امریکایی، اعلام کرد که تا سقف ۵۰ میلیارد دالر برای ساخت زیربناهای هوش مصنوعی برای حکومت ایالات متحده سرمایه گذاری خواهد کرد.
در اعلامیه مطبوعاتی روز دوشنبه، ادارۀ محاسبات کلاود خدمات وبسایت امازون اعلام کرد که سال آینده، این پروژه را آغاز خواهد کرد و تقریبا ۱.۳ گیگاوات ظرفیت هوش مصنوعی و ابرکمپیوترها را به مراکز دادهای که به گونهای اختصاصی برای استفاده دولتی طراحی شدهاند، اضافه خواهد کرد.
در یک بیانیه، مت گارمن، مدیر اجراییۀ بخش محاسبات کلاود خدمات وب آمازون گفت: "سرمایهگذاری ما در هوش مصنوعی هدفمند برای دولت و زیربنای کلاود، اساسا نحوه استفاده ادارات فدرال از ابرکمپیوترها را تغییر خواهد داد."
گارمن گفت: "ما به ادارات دسترسی گسترده به توانمندیهای پیشرفتۀ هوش مصنوعی میدهیم که آنان را قادر می سازد تا ماموریت های مهم و حیاتی را از امنیت سایبری گرفته تا کشف موادمخدر، تسریع بخشند. این سرمایه گذاری موانع تکنالوژی را که حکومت را عقب نگهداشته بر می دارد و ایالات متحدۀ امریکا را در جایگاه رهبری در عصر هوش مصنوعی قرار می دهد."
