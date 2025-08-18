یک هیات متشکل از قانونگذاران امریکایی به کوریای جنوبی و جاپان سفر کرده و تلاش می‌کنند تا دریابند که چگونه ایالات متحده بتواند از تخصص و ظرفیت کشتی‌سازی این دو کشور متحد برای تقویت قابلیت‌های خود که در مقایسه با چین بسیار ناچیز است، بهره ببرد.

تمی داکورت، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی، و اندی کیم، سناتور دموکرات از نیوجرسی، که به سیول و توکیو سفر کرده اند، قصد دارند با کشتی‌سازان برتر از دومین و سومین کشورهای بزرگ کشتی‌سازی جهان دیدار کنند.

این سناتوران می‌خواهند امکان تشکیل شرکت‌های مشترک جهت ساخت و تعمیر کشتی‌های غیر جنگی را برای استفادۀ نیروهای دریایی ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام و جذب سرمایه‌گذاری به کارخانه‌های کشتی‌سازی امریکایی بررسی کنند.

سناتور داکورت گفته است که ایالات متحده اکنون ظرفیت کمتری نسبت به زمان عملیات آزادی عراق در سال ۲۰۰۳ دارد. به گفتۀ او، ظرفیت کشتی سازی ایالات متحدۀ امریکا باید احیای مجدد شود.

داکورت، که عضو کمیسیون خدمات قوای مسلح سنای ایالات متحده است، ابراز امیدواری کرد که این سفر منجر به سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین اردوی ایالات متحده، شرکت‌های امریکایی و شرکای خارجی برای ساخت کشتی‌های کمکی برای نیروهای دریایی و قایق‌های کوچک برای اردو شود.