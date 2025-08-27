گلوله باری در یک مکتب در امریکا دو کشته و ۱۷ زخمی برجا گذاشت

گلوله‌باری یک مهاجم مسلح در یک مکتب کاتولیک در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا، منجر به کشته شدن دو کودک و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر شد.

براین اوهارا، رییس پولیس شهر مینیاپولیس به خبرنگاران گفت که کشته شدگان این رویداد هشت و ده سال عمر داشتند. اوهارا همچنین گفت که ۱۴ نفر از زخمی شدگان این رویداد نیز کودکان بودند.

رییس پولیس شهر مینیاپولیس گفت مهاجم مسلح صبح چهارشنبه از کلکین یک صنف درسی در مکتب کاتولیک انوسیشن به گلول‌باری به سمت داخل صنف پرداخت.

اوهارا گفت که جسد مهاجم که در حدود ۲۰ سال عمر داشت، پس از این حمله پیدا شد که به گفتۀ وی "در نهایت خودش به زندگی خود خاتمه داده است."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکۀ اجتماعی تروث سوشیل نگاشته است که در مورد این رویداد به وی گزارش داده شده است.

رییس جمهور ترمپ نگاشته است: "اف‌بی‌آی به سرعت پاسخ داده و کارمندان آن در ساحه حضور دارند. قصر سفید به بررسی این وضعیت هولناک ادامه خواهد داد. لطفاً در دعا برای هرکسیکه در این رویداد دخیل بود، با من بپیوندید!"