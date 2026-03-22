دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز شنبه ۲۱ مارچ، رژیم ایران را به خاطر تداوم مسدود نگهداشتن تنگۀ هرمز، هشدار داد.

رییس جمهور ترمپ با نشر یک پیام تازه در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، نوشت: " اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت شروع از همین لحظه، تنگه هرمز را به‌طور کامل و بدون تهدید باز نکند، ایالات متحده امریکا به نیروگاه‌های مختلف آنان را هدف گرفته و از بین خواهد برد."

رییس جمهور ترمپ در این پیام که ساعت ۷:۴۴ شنبه شب به وقت واشنگتن نشر شد نوشت که ایالات متحده "ابتدا از بزرگترین آنها شروع خواهد کرد!"

حدود ۲۰ درصد از تیل جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند که از زمان آغاز درگیری‌ها، در میان حملات تهران به چندین کشتی، تقریباً به طور کامل مسدود شده است.

ایالات متحده امریکا و بعضی از متحدانش تلاش می‌کنند تا تنگه مهم هرمز را مصوون بسازند.

این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که ایران به تاسیسات گاز در قطر و چندین نقطه دیگر در منطقه حمله کرده است.

وزیر انرژی قطر گفته که حمله ایران به تاسیسات گاز مایع این کشور توان صادراتی قطر را ۱۷ فیصد کاهش داده و ترمیم آن ممکن است تا پنج سال زمان بگیرد.

ایران همچنان به تاسیسات انرژی در کشورهای کویت، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز حمله کرده است.

در نتیجه این حملات، قیمت نفت در بازار جهانی بالا رفته و به حدود ۱۰۷ دالر در هر بیرل رسیده است.

همچنان بازارهای مالی جهان بعد از آغاز عملیات مشترک امریکا و اسراییل علیه رژیم ایران به تاریخ ۲۸ فبروری ، کاهش چشمگیر داشته‌اند.



برای مقابله با این وضعیت و بازگشایی تنگه هرمز، امریکا و متحدانش اقدامات متعددی برای مقابله با ایران آغاز کرده اند که شامل موظف کردن جت های جنگی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند تا کشتی های حمله کننده ایرانی را هدف قرار دهد و نیزهلیکوپترهای آپاچی برای هدف قرار دادن طیاره‌های بدون سرنشین ایرانی می‌باشد.

جنرال دن کین لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح امریکا، روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری در پنتاگون جزییات این عملیات را تشریح کرد.

کین گفت که طیاره‌های جنگی نوع (A-10) که به "وارت‌هاگ" معروف اند و هلیکوپترهای جنگی آپاچی، ماموریت‌هایی را بر فراز تنگه هرمز و در امتداد سواحل جنوبی ایران انجام داده‌اند.