کار روی طرح واشنگتن برای مبارزه با تروریزم در نایجریا

ایالات متحده در حال بررسی اقدامات قوی برای اعمال فشار بر نایجریا برای محافظت بهتر از جوامع مسیحی است.

مقام ها در واشنگتن می ‌گویند نگرانی فزاینده ‌ای وجود دارد که مسیحیان در برخی از مناطق نایجریا از امنیت کافی برخوردار نیستند.

مقام های امریکایی در حال کار روی طرحی استند که ممکن است شامل تحریم‌ها و مشارکت بیشتر از سوی بخش دفاعی ایالات متحده برای کمک به نایجریا در مقابله با تهدیدات تروریستی باشد.

جانتن پرات، مقام ارشد اداره امور افریقا در وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت: "هدف این طرح، بهبود حفاظت از گروه‌های مذهبی و تقویت آزادی مذهبی است."

او اضافه کرد: "اداره رییس جمهور ترمپ در حال تدوین طرحی برای تشویق و وادار کردن حکومت نایجریا به محافظت بهتر از جوامع مسیحی و بهبود آزادی مذهبی است."

به عنوان بخشی از طرح جدید، ایالات متحده در حال بررسی احتمال تحریم‌ ها است.

این تحریم‌ها می‌ تواند نهادهای دولتی یا افرادی را در نایجریا هدف قرار دهد که به نظر می ‌رسد برای جلوگیری از حملات یا تضمین امنیت گروه‌های مذهبی به اندازه کافی تلاش نمی ‌کنند.

رییس جمهور ترمپ نگرانی خود را در مورد وضعیت مسیحیان در نایجریا ابراز داشته و در ماه اکتوبر در صفحه سوشل تروت خود نوشت: "مسیحیت در نایجریا با یک تهدید روبرو است. هزاران مسیحی کشته می ‌شوند. اسلام ‌گرایان افراطی مسوول این کشتار جمعی استند."

طبق گزارش‌های رسانه‌ها، خشونت علیه مسیحیان نایجریا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

در حمله اخیر که به روز دوشنبه این هفته صورت گرفت گروهی از افراد مسلح به یک مکتب لیلیه دخترانه در شمال غرب نایجریا حمله کردند و ۲۵ دختر را که بسیاری از آنها مسیحی بودند، ربودند.

در این حمله، معاون مدیر مکتب، که سعی داشت درب لیلیه دخترانه را مسدود کند، کشته شد.

نایجریا می ‌گوید ادعاهای مربوط به آزار و اذیت مسیحیان کاملاً دقیق نیست.