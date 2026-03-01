دونالد ترمپ ساعاتی پس از تایید خبر مرگ علی خامنه‌ای، نیروهای نظامی رژیم ایران را تهدید کرد که اگر حمله‌ای انجام دهند، پاسخ شدیدتری از سوی ایالات متحدۀ امریکا دریافت خواهند کرد.

رییس جمهور امریکا در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "ایران به‌ تازگی اعلام کرد که امروز حملۀ بسیار شدید انجام خواهد داد، شدیدتر از هر زمان دیگری. با این حال، بهتر است چنین کاری نکنند، زیرا اگر چنین کنند، ما با نیرویی پاسخ خواهیم داد که هرگز پیش از این دیده نشده است."

دونالد ترمپ در گفتگوی تلیفونی با شبکه سی‌بی‌اس نیوز در پاسخ به این پرسش که پس از مرگ علی خامنه‌ای چه کسی تصمیم‌گیرنده است، گفت: "دقیقا می‌دانم چه کسی است، اما نمی‌توانم به شما بگویم."

رییس جمهور ترمپ در پاسخ به این پرسش که آیا فردی در ایران است که او مایل باشد رهبری ایران را بر عهده بگیرد، گفت: "بلی، فکر می‌کنم. چند نامزد خوب وجود دارند."

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که معتقد است کشته شدن علی خامنه‌ای می‌تواند مسیری برای دپلوماسی با ایران ایجاد کند.

دونالد ترمپ عملیات روز شنبه امریکا و اسراییل را "روز بزرگ برای این کشور و روز بزرگ برای جهان" توصیف کرد.

رییس جمهور ترمپ سطح واکنش تلافی‌جویانه رژیم ایران را کمتر از برآورد ایالات متحده و متحدانش عنوان کرد و گفت: "فکر می‌کردیم دو برابر این باشد."

پس از عملیات صبح شنبه ۲۸ فبروری ایالات متحده و اسراییل، در صبح یکشنبه رسانه‌های حکومتی رژیم ایران خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر ایران و نزدیکانش را اعلام کردند.