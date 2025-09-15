مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که واشنگتن قطر را تشویق می کند تا یک "نقش سازنده" را در حل و فصل جنگ اسراییل – حماس ایفا کند.

این اظهارات آقای روبیو، یک هفته پس از حملۀ اسراییل بر دوحه صورت می‌گیرد که در آن رهبران حماس هدف قرار گرفتند.

وزیر خارجۀ امریکا امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل در بیت المقدس صحبت می‌کرد.

روبیو در پاسخ به یک سوال که آیا از نتنیاهو، متحد ایالات متحده خواست تا حملۀ دیگری را بر قطر، که میزبان پایگاه نظامی امریکا است، انجام ندهد گفت که ایالات متحدۀ امریکا "بر اتفاقات بعدی متمرکز است."

مارکو روبیو گفت که ایالات متحده "به تشویق قطر برای ایفای یک نقش سازنده" جهت دستیابی به یک نتیجه برای جنگ ۲۳ ماهۀ اسراییل – حماس ادامه می دهد. روبیو افزود که پایان این جنگ "نه تنها به ختم خصومت‌ها، نه تنها آزادی گروگان ها – چه مرده چه زنده، نه تنها خلع سلاح و نابودی حماس منجر می‌شود، بلکه یک آیندۀ بهتر را برای مردم غزه نیز به ارمغان خواهد آورد."

روبیو اضافه کرد که همچو یک "آیندۀ بهتر" تازمانیکه "حماس وجود دارد ... و تا زمانیکه ۴۸ گروگان در حبس به سر می‌برند" امکان‌پذیر نیست.

پیش از این، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه گفت که پیام او به اسراییل در پیوند به حملۀ نهم سپتمبر بر دوحه این است که "آنان باید بسیار بسیار محتاط باشند."

ترمپ گفت که اسراییلی ها "باید در بارۀ حماس کاری را انجام دهند، اما قطر یک متحد بزرگ ایالات متحدۀ امریکا است ... لذا اسراییل و یا هر کسی دیگر .. وقتی بر مردم حمله می‌کنیم باید محتاط باشیم."

قطر حملۀ اسراییل بر دوحه را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت ملی کشورش عنوان کرده است. قطر، روز دوشنبه میزبان نشست کشور‌های عرب – اسلامی بود تا پس از حملۀ اسراییل، حمایت این کشورها را جلب کند.

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل روز دوشنبه ۱۵ سپتمبر، در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که اسراییل "هنوز هم منتظر گزارش‌های نهایی" در بارۀ نتیجۀ حمله بر یک ساختمان مسکونی در دوحه است جاییکه رهبران حماس در آنجا جلسۀ داشتند.

پس از گزارش‌های اولیه رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر آسیب دیدن حداقل برخی از این رهبران حماس، هیچ تاییدی از سوی اسرائیل، حماس یا قطر در مورد کشته شدن هیچ یک از آنها صورت نگرفته است. اما نتنیاهو، صدراعظم اسراییل گفت که حمله یک "پیام را به دهشت افگنان فرستاد: می‌توانید فرار کنید اما نمی‌توانید پنهان شوید و ما شما را پیدا می کنیم."