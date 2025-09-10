ترمپ از اروپا خواسته تا تعرفه های صد درصدی بر هند و چین اعمال کند

همزمان با ادامه تجاوز روسیه به اوکراین، واشنگتن در حال بررسی اعمال فشار بیشتر بر مسکو است.

یک منبع قصر سفید روز چهارشنبه، دهم سپتمبر به صدای امریکا گفت که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، از اتحادیه اروپا خواسته است تا تعرفه‌هایی تا ۱۰۰ درصد را / بر چین و هند اعمال کند تا ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تحت فشار قرار دهد.

در همین حال، رییس جمهور ترمپ اعلام کرد که ایالات متحده و هند در حال ادامه مذاکرات برای حل مسائل تجاری خود هستند.

رییس جمهور ترمپ گفته است که معتقد است دو طرف می‌توانند به یک راه حل موفقیت‌آمیز دست یابند.

ترمپ همواره برای توافق صلح بین مسکو و کیف تلاش کرده است، اما در روزهای اخیر، روسیه حملات خود را به اوکراین افزایش داده است.

رئیس جمهور ترمپ گفته است که آماده است دور دوم تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کند.