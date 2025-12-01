مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید مقامات امریکایی روز یکشنبه در شهر میامی ایالت فلوریدا امریکا، مذاکرات سازنده‌ای با مقامات اوکراینی داشته است که بخشی از تلاش‌های جدید ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین است.

استیف ویتکاف، فرستاده خاص ایالات متحده و جرید کوشنر، داماد رییس جمهور ترمپ، نیز در مذاکرات با هیات اوکراینی شرکت داشتند.

آقای روبیو به خبرنگاران گفت: "ما جلسۀ بسیار سازنده‌ای داشتیم. ما نمی‌خواهیم فقط به جنگ پایان دهیم، بلکه می‌خواهیم اوکراین را برای همیشه امن بسازیم." او افزود که "کارهای بیشتری باید انجام شود."

رستم عمروف، مشاور امنیت ملی اوکراین، این جلسه را "سازنده و موفق" خواند. این جلسه یک هفته پس از آن برگزار شد که دو طرف در ژینو اعلام کردند که مسودۀ طرح ختم جنگ "تازه و بهسازی" شده است.

رییس جمهور ترمپ گفته است که این هفته ویتکاف، نماینده خاص خود را به مسکو می‌فرستد تا در مورد این مسوده با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، گفتگو کند.

پوتین هفتۀ گذشته در جریان سفری به قرغیزستان گفت که چارچوب پیشنهادی ایالات متحده می‌تواند "مبنای توافق‌های آینده" را فراهم کند. او گفت: "ما باید بنشینیم و این موضوع را به طور جدی مورد بحث قرار دهیم."

با این حال، پوتین همچنین تأکید کرد که جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که نیروهای اوکراینی از قلمرو های که اشغال کرده‌اند، عقب‌نشینی کنند.

رییس جمهور ترمپ هفتۀ گذشته با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که مسودۀ امریکا برای ختم جنگ اوکراین، "با نظریات دو طرف اصلاح شده و تنها چند مورد اختلاف در آن باقی مانده است".

ولودیمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین، هفته گذشته در اظهار نظری درباره مسودۀ اصلاح‌شده گفت: "اکنون، فهرست گام‌های لازم برای پایان دادن به جنگ می‌تواند عملی شود."