ترمپ: در دیدار با پوتین، از او خواهم خواست تا جنگ با اوکراین را پایان دهد

دونالد ترمپ، رئيس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که در دیدار با ولادمیر پوتین، رئيس جمهور روسیه، از او خواهد خواست تا "جنگ با اوکراین را پایان" دهد.

دیدار میان هر دو رهبر روز جمعه ۱۵آگست در ایالت آلاسکا، صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور ترمپ روز دوشنبه ۱۱ آگست (۲۰ اسد) در یک کنفرانس خبری در قصر سفید، گفت: "من با ولادمیر پوتین صحبت خواهم کرد، و من برایش خواهم گفت، ‘شما باید این جنگ را پایان دهید. شما باید آن را پایان دهید‘".

ترمپ گفت که نشست آلاسکا یک دیدار به هدف ارزیابی وضیعت است و هدف آن متقاعد کردن مسکو برای رسیدن به یک آتش بس با اوکراین می‌باشد. رئیس جمهور ترمپ افزود که برای رسیدن به این هدف، هردو طرف باید اراضی را تبادله کنند، و او خواهد دانست که آیا پوتین برای پذیرفتن این طرح آماده است یا خیر.

دونالد ترمپ گفت: "در پایان نشست، ممکن در دو دقیقهٔ اول، من دقیقاً خواهم فهمید که آیا یک توافق صورت گرفته می‌تواند یا خیر."

رئیس جمهور ایالات متحده اضافه کرد که "خوب خواهد بود، ولی ممکن بد باشد" و گفت که به هردو طرف متخاصم، ممکن بگوید: "بخت خوب، به جنگ ادامه دهید. یا ممکن بگویم، می‌توانیم یک توافق کنیم."

ترمپ روز دوشنبه خاطرنشان کرد که "روسیه یک بخش بزرگ اوکراین را اشغال کرده است. آنها برخی از مناطق بسیار مهم را اشغال کرده اند. ما کوشش خواهیم کرد تا برخی از این اراضی دوباره به اوکراین" داده شود.

دونالد ترمپ همچنین گفت که اگر در جریان نشست، پوتین یک "توافق عادلانهٔ" را پیشنهاد کند، رهبران اروپایی را در جریان خواهد گذشت، و "از روی احترام" در نخست با ولادمیر زیلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، صحبت خواهد کرد.

ترمپ تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین را که از ماهٔ فبروری سال ۲۰۲۲ آغاز شده است، یک "جنگ خشونت آمیز" توصیف کرد که به گفتهٔ وی "هر هفته بین پنج تا هفت هزار نفر در آن کشته" می‌شوند.

ترمپ گفت: "می‌خواهم تا به زودی شاهد یک آتش بس باشم. امیدوارم ما یک موفقیت بزرگ داشته باشیم."

پس از سال ۲۰۱۹، این نخستین بار خواهد بود که ترمپ و پوتین باهم می‌بینند. دونالد ترمپ گفت که گام بعدی باید دیدار رو در رو میان زیلینسکی و پوتین باشد. ترمپ افزود: "من نیز شرکت خواهم کرد اگر آنان نیاز داشته باشند، ولی می‌خواهم تا یک دیدار میان هردو رهبر را تنظیم کنم."

رئیس جمهور ایالات متحده گفت: "من هردوی آنان را در یک اتاق گردهم خواهم آورد – فکر می‌کنم موضوع حل خواهد شد."

در حال حاضر، روسیه بخش‌های زیادی از مناطق دونتسک و لوهانسک واقع در شرق اوکراین را در کنترول دارد، ولی نظامیان اوکراینی هنوزهم بخش‌های زیادی در شرق و جنوب به شمول شهرهای بزرگ را کنترول می‌کنند.

رئیس جمهور ترمپ، روز جمعه طی یک پیام در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "دیدار بسیار مورد انتظار بین من، به عنوان رئیس جمهور یالات متحدهٔ امریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، جمعه آینده، ۱۵ آگست ۲۰۲۵، در ایالت بزرگ آلاسکا برگزار خواهد شد."