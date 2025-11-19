ایالات متحدۀ امریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه ۱۹ نومبر معاملات سرمایه گذاری به ارزش صدها میلیارد دالر را امضا کردند که بخشی از سرمایه‌گذاری یک تریلیون دالری است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی روز سه شنبه در قصر سفید آن را اعلام کرد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه در سخنرانی در مجمع تجارتی ایالات متحده-سعودی گفت که شرکت‌های دو کشور قراردادهایی به ارزش ۲۷۰ میلیارد دالر امضا کرده‌اند که شامل بخش‌های هوا فضا، انرژی و تکنالوژی می‌شود.

رییس جمهور ترمپ گفت که طبق قراردادهایی که این هفته امضا می‌شود، شرکت هوا فضایی جنرال الکتریک "به زودی ده‌ها ماشین طیاره‎های دریم‌لاینر ۷۸۷" را به عربستان سعودی تحویل خواهد داد.

ترمپ گفت: "هر شغل جدید و هر کارخانۀ جدید که بر بنیاد این توافقات ایجاد می‌شود، طبقۀ متوسط ما را تقویت کرده و ستون فقرات صنعتی امریکا را نیرو می‌بخشد."

رییس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که هر دو کشور "توافقات پیشگامانه را در بخش‌های انرژی هسته‌ای ملکی، منرال‌های حیاتی و هوش مصنوعی" امضا کردند.



دونالد ترمپ گفت: "براساس معاملاتی که این هفته میان دو ابرقدرت انرژی جهان امضا شد، امریکا و عربستان سعودی در بخش انرژی مشارکتی دارند که پیش از این هرگز چنین مشارکتی نداشته اند. شرکت‌های امریکایی و عربستان سعودی که نمایندگان شان امروز اینجا حضور دارند، در سرمایه‌گذاری در بخش گاز طبیعی مایع، اعمار زیربنا و تقویت بخش‌های انرژی هر دو کشور، می‌پیوندند."

رییس جمهور ترمپ در مجمع تجارتی ایالات متحده-سعودی که در مرکز فرهنگی کنیدی در شهر واشنگتن دی‌سی برگزار شده بود، به رهبران تجارتی و سرمایه گذاران گفت: "در ادارۀ ترمپ، امریکا باز گشته و درهای امریکا به روی تجارت باز است. در واقع، امریکا بیش از هر وقت دیگر نیرومندتر شده است."

محمد بن سلمان، گفت که دو کشور (ایالات متحده و عربستان سعودی)، تهداب مشارکت را بر رشد، تنوع اقتصادی و نوآوری بنا نهاده اند و یک سند مشارکت اقتصادی استراتیژیک را امضا کردند.

بن سلمان که صحبت‌هایش توسط مترجم ترجمه می‌شد گفت: "در یک گام تاریخی برای استحکام همکاری اقتصادی ما، امروز، خورسند استیم که توافقات سرمایه گذاری و پروژه هایی را به شمول سکتورهایی مثل دفاع، انرژی، هوش مصنوعی، مواد معدنی نادر و امور مالی امضا می‌کنیم. این گام، به ایجاد فرصت‌های شغلی بزرگ در دو کشور ما و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد."

رییس جمهور ترمپ، همچنان اعلام کرد که ایالات متحده، عربستان سعودی را به عنوان "متحد بزرگ غیر ناتو" معرفی می‌کند.

ترمپ این اقدام را "یک معاملۀ بزرگ" عنوان کرده گفت: " ما به عربستان سعودی برخی از عالی‌ترین تجهیزات نظامی را که تا حال تولید شده اند، منجمله نزدیک به ۳۰۰ تانک ساخت امریکا... به فروش می‌رسانیم."

ترمپ افزود: "این اتفاق به ندرت رخ می‌دهد ... این یک نشانۀ از اعتماد است."

رییس جمهور ترمپ این‌را هم گفت که مشارکت میان دو کشور " از جمله مهمترین مشارکت‌ها در کل جهان است و من و ولیعهد با هم اتحادمان را قوی‌تر و قدرتمندتر از همیشه می‌کنیم."

دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده اذعان می‌دارد که تجارت کالاها و خدمات تجارتی ایالات متحده با عربستان سعودی، ۳۹.۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۴ تخمین شده که افت ۷.۶ درصدی را به مقایسه با سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.

استناد به گفتۀ دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده، تجارت کالا و خدمات تجارتی امریکا با عربستان در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۳ میلیارد دالر تخمین شده بود.