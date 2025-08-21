مقام‌های ادارۀ مهاجرت ایالات متحده گفته اند که پیشینۀ درخواست کنندگان ویزۀ امریکا، به شمول متقاضیان ویزۀ کار، زندگی و تحصیل در ایالات متحده، به خاطر فعالیت ضد امریکایی و ارتباط با تروریزم، بررسی خواهند شد.

ادارۀ خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحده به تازگی اعلام کرده است که مقام‌ها اجازه خواهند داشت تا در تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های مشخص "در مواردی که نشانه‌هایی از فعالیت‌های یهودستیزانه وجود داشته باشد" از صلاحیت شان کار بگیرند.

این اداره به کارمندان خود همچنین اجازه داده است تا برای بررسی فعالیت ضد امریکایی، بررسی "گسترده‌تر" را در شبکه‌های اجتماعی انجام دهند.

در اعلامیۀ ادارۀ خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحده آمده است که فعالیت‌ ضد امریکایی در هرگونه تدقیق و بررسی "یک عامل به شدت منفی" خواهد بود. اعلامیه حاکی است: "مزایای مهاجرتی، به شمول زندگی و کار در ایالات متحده یک امتیاز است، نه یک حق."

این تدابیر در حالی اتخاذ می‌شود که وزارت خارجۀ ایالات متحده از لغو بیش از ۶۰۰۰ ویزا برای محصلان خارجی، خارجی به دلیل اقامت بیش از حد مجاز و نقض قانون خبر داده است.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده در ایمیلی به صدای امریکا گفت که اکثریت این ویزاها با مواردی چون ضرب و شتم، رانندگی در حالت نشه، سرقت و حمایت از دهشت افگنی مرتبط بوده است.

از ۲۰ جنوری به اینسو که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، به کار آغاز کرده است، تردد در مرزها به داخل ایالات متحده به گونۀ چشمگیر کاهش یافته است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که اطلاعات ابتدایی از ماه جولای ۲۰۲۵ تایید می‌کند که عبور غیرقانونی از مرز به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

این وزارت همچنین اعلام کرد که برای سومین بار در سال جاری، کمترین میزان برخوردهای سراسری و کمترین میزان دستگیری در یک روز را ثبت کرده است.

رییس جمهور دونالد ترمپ، در ماه جنوری با صدور فرمان اجرایی دستور داد که ایالات متحده باید در جریان صدور ویزا "مراقب باشد تا اطمینان حاصل شود که افراد غیرشهروند پذیرفته شده در ایالات متحده قصد آسیب رساندن به امریکایی‌ها یا منافع ملی ما را ندارند".