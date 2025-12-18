بودجهٔ دفاعی ۹۰۱میلیارد دالری امریکا پس از تایید سنا منتظر امضای ترمپ است

مجلس سنای ایالات متحدهٔ امریکا روز چهارشنبه (۱۷دسمبر) بودجه دفاعی ۹۰۱میلیارد دالری این کشور را تایید کرد.

این بودجه، هشت میلیارد دالر بیشتر از مبلغی است که حکومت رییس جمهور ترمپ درخواست کرده بود.

این بودجه که به عنوان "قانون مجوز دفاع ملی" شناخته می‌شود با ۷۷ رای موافق و ۲۰ رای مخالف تایید شد که نشاندهندۀ سازش میان قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات‌ است.

این سند شامل مقررات عصری سازی قابلیت‌های دفاعی ایالات متحده، اصلاحات روند اکتساب پنتاگون، و افزایش ۳.۸درصد معاش نظامیان امریکایی است.

"قانون مجوز دفاع ملی" هفتۀ گذشته با ۳۱۲ رای موافق و ۱۱۲ رای مخالف، در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده تصویب شد.

جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه در مجلس سنا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "امسال قانون مجوز دفاع ملی بر سرمایه گذاری‌های تاریخی می‌افزاید که جمهوریخواهان در مصوبۀ بزرگ زیبا برای حمایت از نظامیان ما و اطمینان از این که کشور ما نیروی جنگی لازم برای جلوگیری از دشمنان ما و ترویج صلح و ثبات را داشته باشد، آن را پیشکش کرده اند."

طرح بزرگ زیبا در ماه جولای امسال از سوی رییس جمهور ترمپ توشیح شد که شامل تمویل سیستم دفاعی گنبد طلایی ایالات متحده و عصری سازی اردو می‌باشد.

سناتور تون گفت: "خرسندم که مجلس سنا به این قانون مهم، وقت و توجه درخور را معطوف کرد، و من خرسندم که ما قادر به عبور از خط پایان آن بودیم."

براساس "قانون مجوز دفاع ملی" تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه برداشته شده است. این کار منعکس کننده آن فرمان اجرایی است که ترمپ آن را در ماه جولای امسال امضا کرد تا به رهبران سوریه فرصت داده شود که ثبات را در آن کشور تحکیم کنند.

جین شاهین، عضو دموکرات مجلس سنا، از رفع تحریم‌ها علیه سوریه استقبال کرد. سناتور شاهین طی یک اعلامیه گفت: "این گام، امنیت ملی امریکا را با ترویج ثبات در یک منطقۀ ناآرام، کمک می‌کند تا داعش را از پناهگاه امن محروم کند و از اعمال نفوذ خطرناک ایران جلوگیری کند."

"قانون مجوز دفاع ملی" همچنین برای دوسال آینده سالانه ۴۰۰ میلیون دالر کمک نظامی را به اوکراین فراهم می‌کند و ابتکارات دفاعی ایالات متحده را در حوزه هند-اقیانوسیه برای "تقویت دفاع تایوان و حمایت از متحدان هند-اقیانوسیه" تقویت می‌کند.

علاوه بر این، بودجه دفاعی ایالات متحده، قابلیت‌های فضایی را برای مقابله با زرادخانه‌های هسته‌ای چین و روسیه و نظارت فضایی تقویت می‌بخشد، سیستم دفاعی ضد طیاره‌های بی سرنشین ایالات متحده و تکنالوژی‌های جدید را گسترش می‌دهد، و ترفیعات و جلب و جذب مبتنی بر شایستگی را در اکادمی‌های نظامی باز می‌گرداند و با یهود ستیزی مقابله می‌کند.

براساس خلاصۀ "قانون مجوز دفاع ملی" که از سوی اعضای جمهوریخواه کمیته خدمات نظامی ارایه شده، در این بودجه ۲۹۱میلیارد دالر برای مصارف عملیاتی و حفظ و مراقبت، ۲۳۹ میلیارد دالر برای نظامیان و خدمات صحی آنان، ۱۶۲ میلیارد دالر برای تدارکات و ۱۴۶میلیارد دالر برای تحقیق و توسعه، اختصاص داده شده است. همچین، ۵۴میلیارد دالر برای اعمار تاسیسات نظامی و برنامه‌های هسته‌ای در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این، در "قانون مجوز دفاع ملی" ۳۰ پیشنهاد کلیدی تقنینی که توسط حکومت ترمپ درخواست شده است، به شمول از بین بردن برنامه‌های (تنوع، مساوات و شمولیت) و برنامه‌های مرتبط با تغییر اقلیم در وزارت دفاع، تدوین شده است.

اعضای دموکرات می‌گویند که آنان برای حمایت از قانونی که علاوه بر تقویت دفاع، سرمایه گذاری در ساینس و تکنالوژی و حمایت از متحدین را نیز فراهم می‌سازد، خرسند اند.