حملات هوایی ایالات متحده بر مواضع داعش در سومالیا

اردوی ایالات متحده در افریقا، حملات هوایی خود را بر دهشت‌افگنان داعش در ایالت نیمه مختار پونتلند سومالیا، افزایش داده است.

فرماندهی ایالات متحده در افریقا یا (افریکام) گفت که آنها ۵۹ حمله هوایی را امسال، انجام داده اند که بلندترین رقم حملات هوایی علیه این گروه تروریستی به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته، حملات هوایی علیه گروه داعش در افریقا به چند حمله محدود بود.

تعداد کل حملات هوایی امریکا تاکنون در سال جاری میلادی ۱۰۱ حمله بوده است که ۴۲ حمله باقی‌مانده، گروه تروریستی الشباب، وابسته به القاعده، را هدف قرار داده است.

ایالات متحده امریکا، تنها در این ماه حداقل هشت حمله هوایی انجام داده است، از جمله حمله‌ای که روز سه‌شنبه (۲۵ نومبر) انجام شد و شبه‌نظامیان داعش را در کوه‌های گولیس هدف قرار داد، جایی که نیروهای محلی پونتلند تقریباً یک سال است که درگیر عملیات برای تضعیف و احتمالاً شکست گروه داعش اند.

یک سخنگوی فرماندهی نظامی قوای ایالات متحده در افریقا، روز سه شنبه (۲۵ نومبر) به صدای امریکا گفت: "در همآهنگی با حکومت فدرال سومالیا، ما به اقدامات خود برای تضعیف توانایی گروه داعش – سومالیا جهت ایجاد تهدید علیه خاک ایالات متحده، نیروهای ما و شهروندان امریکایی در خارج ادامه می‌دهیم."

این سخنگوی افریکام افزود: "درحالیکه اکنون جزییات اضافی را به خاطر امنیت عملیاتی در دست نداریم، ما به همکاری مان با شرکای افریقایی در جنگ ایشان علیه تروریست‌ها در منطقه، ادامه می‌دهیم."

در آغاز عملیات در دسمبر سال گذشته، تعداد جنگجویان گروه داعش در منطقه بیش از ۱۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شد. ناظران می‌گویند که از آن زمان، داعش صدها جنگجوی خود را در نتیجه عملیات جنگی و حملات هوایی ایالات متحده و امارات متحده عربی که پشتیبانی هوایی ارائه می‌دهند، از دست داده است.

باوجودیکه اکثر اعضای گروه داعش سومالیا جنگجویان خارجی از مراکش، ایتوپیا، سودان، سوریه، تانزانیا و یمن اند، شیخ عبدالقادر مومن، رهبری گروه داعش را در سومالیا به عهده دارد، یک شخص که ایالات متحده او را به عنوان تروریست جهانی شناسایی کرده است.

گروه داعش سومالیا، در اکتوبر ۲۰۱۵ پس از آن شکل گرفت که مومن و یک جمعی از جنگجویان، از گروه الشباب انشعاب کردند.

داعش به خاطر جمع‌آوری مبالغ هنگفت از طریق اخاذی از تجارت‌های سومالیایی که از آنها برای تامین مالی شبکه‌های جهانی داعش استفاده می‌کند، بدنام می‌باشد.