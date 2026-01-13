وزارت خارجۀ ایالات متحده از لغو بیش از ۱۰۰هزار ویزۀ امریکا به دلیل 'فعالیت جرمی' خبر داد

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا میگوید که از زمان آغاز کار حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ بیش از ۱۰۰هزار ویزۀ امریکا – به شمول ۸۰۰۰ ویزۀ تحصیلی و ۲۵۰۰ ویزۀ کاری تخصصی- را لغو کرده است که به گفتۀ مقامها، دارندگان یا متقاضیان آن به دلیل فعالیتهای جرمی با نیروهای تنفیذ قانون ایالات متحده برخورد داشتهاند.
در یک پست در شبکۀ اجتماعی ایکس، وزارت خارجۀ امریکا روز دوشنبه هشدار داد که اخراج این "اراذل و اوباشها" ادامه خواهد یافت تا امریکا مصوون نگه داشته شود.
این در حالی است که حکومت رییس جمهور ترمپ تطبیق قوانین مهاجرت و ویزۀ ایالات متحده را سختگیرانهتر و روند بررسی متقاضیان ویزه را گستردهتر کرده است، به گونهای که دارندگان ویزۀ امریکا پس از ورود به ایالات متحده نیز نظارت میشوند.
ویزههایی که از سوی وزارت خارجۀ ایالات متحده لغو شده است، انواع مختلف ویزه به شمول ویزۀ سیاحتی، تحصیلی، کار تخصصی و بازدیدگنندگان خارجی را در بر میگیرد.
شهروندان هند بزرگترین گروه دارندۀ ویزۀ ایالات متحده اند که به گونۀ مستقیم از این تغییر پالیسی متاثر شده اند. سفارت ایالات متحده در هند برای دومین سال پیهم از صدور بیش از یک میلیون ویزۀ غیرمهاجرتی به هندیها خبر داده است که نشاندهندۀ تقاضای مداوم شهروندان هندی برای سفر، کار و تحصیل در ایالات متحده است.
هند با ثبت نام صدها هزار محصل هندی در دانشگاههای ایالات متحده بزرگترین منبع دانشجویان بینالمللی در امریکا بوده و از این رهگذر از چین پیشی گرفته است.
آمار رسمی مهاجرتی حکومت ایالات متحده نشان میدهد که ویزههای صادر شده برای دانشجویان هندی در سال گذشته به دلیل معیارهای سختگیرانۀ بررسی، معطلی در مصاحبهها و اتخاذ تصمیم نهایی، به گونۀ چشمگیر کاهش یافته است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده در ماه اگست سال گذشته نیز از لغو بیش از ۶۰۰۰ ویزۀ تحصیلی به دلیل اقامت بیش از حد و نقض قانون خبر داد که اکثریت مطلق آن شامل ضرب و شتم، رانندگی در حالت نشه، سرقت و حمایت از تروریزم بود.
این وزارت همچنان گفت که حدود ۴۰۰۰ ویزه از جمع این ۶۰۰۰ ویزه به دلیل قانون شکنی و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ویزۀ دیگر آن به دلیل تروریزم، بر اساس قانون مهاجرت و شهروندی که زمینههای مرتبط با تروریزم را احتوا میکند، لغو شده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده در ماه اگست در ایمیلی به صدای امریکا گفت: "وزارت خارجه هر زمان که نشانههایی از احتمال واجد شرایط نبودن را مشاهده کند، ویزهها را لغو میکند، که شامل مواردی مانند هرگونه نشانۀ اقامت بیش از حد، فعالیت جرمی، تهدید به امنیت عامه، مشارکت در هر نوع فعالیت تروریستی یا حمایت از یک سازمان تروریستی میشود."
در آن زمان، وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرد که "هر ویزۀ تحصیلی که در حکومت ترمپ لغو شده، به این دلیل بوده است که فرد یا قانون را نقض کرده یا در زمان حضور در ایالات متحده از تروریزم حمایت کرده است."
حکومت ایالات متحده همچنین در ماه اگست سال گذشته اعلام کرد که بررسی مداوم آن شامل تمامی بیش از ۵۵ میلیون خارجی میشود که در زمان گزارش، ویزای معتبر ایالات متحده را در اختیار داشتند.
حکومت ایالات متحده اعلام کرد که شناسایی و جلوگیری از ورود افرادی که تهدیدی برای امنیت ملی یا امنیت عامۀ ایالات متحده محسوب میشوند، برای محافظت از امریکاییها در سرزمین آبایی شان بسیار مهم است.
