تام بارک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، گفته است که حکومت انتقالی سوریه متعهد شده است که برای پاسخگو قراردادن عاملان جنایات اخیر در شهر جنوبی سویدا، از تمام منابع استفاده کند و "هیچ‌ کس از عدالت فرار نکند".

تام بارک که فرستادهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای سوریه نیز می‌باشد، گفت که دمشق به گونهٔ کامل با سازمان ملل متحد در تحقیقات پیرامون جنایات، از جمله "خشونت وحشتناک" ۱۶جولای در شفاخانه ملی سویدا، همکاری خواهد کرد.

بارک این اظهارات را روز سه شنبه ۱۲ آگست (۲۱ اسد) در پایان یک نشست سه ‌جانبه با اسعد الشیبانی، وزیر خارجهٔ سوریه، و ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، در عمان، ابرازکرد. نشست عمان بر بازسازی سوریه متمرکز بود.

ده‌ها نفر در درگیری‌های مرگبار ماهٔ جولای میان نیروهای بدوی سوریه و شبه ‌نظامیان جمعیت دروزی در سویدا، کشته و بسیاری زخمی شدند.

وضعیت زمانی بدتر شد که نیروهای حکومت سوریه در تلاش برای برقراری آتش‌ بس اعلام شده توسط دمشق مداخله کردند.

سازمان دیدبان حقوق بشر، به نقل از شاهدان عینی، وضعیت شفاخانه ملی سویدا را "فاجعه ‌بار" توصیف کرده بود.

نیروهای سوری بعداً از سویدا عقب ‌نشینی کردند، زیرا حکومت کمیته‌ای را برای بررسی سوءاستفاده‌ها علیه غیرنظامیان تشکیل داد.

باراک در شبکهٔ اجتماعی ایکس، نگاشته است که "تطبیق عدالت و پایان دادن به معافیت از مجازات برای دستیابی به صلح پایدار بسیار مهم است".

اعلامیهٔ مشترکی که در پایان جلسه سه‌ جانبه سه‌ شنبه صادر شد، تایید کرده که ولایت سویدا بخش جدایی ‌ناپذیر جمهوری عربی سوریه است.

نیروهای شورشی اسلام ‌گرا در ماه دسمبر سال گذشته در یک حمله برق ‌آسا کنترول سوریه را به دست گرفتند که به دها سال حکومت استبدادی خانواده اسد که درگیر یک جنگ داخلی مرگبار در آن کشور بود، پایان داد. آن شورشیان سابق اکنون یک حکومت انتقالی را در سوریه رهبری می ‌کنند.