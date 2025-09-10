فعال سیاسی سرشناس امریکایی به ضرب گلوله کشته شد

چارلی کرک، فعال سیاسی ایالات متحده و متحد دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز چهارشنبه ۱۰ سپتمبر، در یک برنامه در ایالت یوتا، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "چارلی کرک عالی و حتا افسانه‌ای مرده است...میلانیا و من با همسر زیبای او، اریکا، و خانوادۀ چارلی ابراز همدردی می‌کنیم، ما شما را دوست داریم."

ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که چارلی کرک در یک اجتماع بزرگ در دانشگاه یوتا ولی، صحبت می‌کند که ناگهان صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود.

ترمپ نگاشته است: "همه او را دوست داشتند و تمجیدش می‌کردند، به ویژه من، و اکنون او دیگر در میا ما نیست."

رییس جمهور ترمپ دستور داده است که پرچم‌های ایالات متحده برای ادای احترام به کرک که از وی به عنوان "یک امریکایی عالی" یاد کرده است، تا ساعت شش شام یک شنبه به حالت نیمه افراشته درآید.

مقام‌های پولیس تا کنون تایید نکرده اند که آیا کسی در پیوند به این گلوله‌باری بازداشت شده است یا نه.

دانشگاه یوتا ولی، در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، وقوع این گلوله‌باری را تایید کرده است. این دانشگاه اعلام کرده است که تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشد.

در صفحۀ ایکس این دانشگاه نگاشته شده است: "امروز حوالی ۱۲:۱۰ بعد از ظهر یک گلوله به سمت چارلی کرک، سخنران محفل شلیک شد. او هدف قرار گرفت و توسط محافظانش از محل برده شد. پولیس دانشگاه در مورد [رویداد] تحقیق می‌کند، یک فرد مظنون دستگیر شده است."

کش پتیل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحدۀ امریکا گفت که اف‌بی‌آی "از نزدیک گزارش‌ها را در مورد گلوله‌باری غم‌انگیز بر چارلی کرک در دانشگاه یوتا ولی، دنبال می‌کند."

پتیل گفته است "ما با چارلی، دوستان و هر آن فردی که [از این رویداد] متاثر شده، ابراز همدردی می‌کنیم. ماموران به سرعت در محل حاضر خواهند شد و اف‌بی‌آی در حمایت از پاسخگویی و تحقیقات جاری قرار دارد."

کرک که ۳۱ سال عمر داشت، معاون سازمان غیر انتفاعی "نقطۀ عطف ایالات متحده امریکا" بود. این نهاد از مشارکت در سیاست در مکتب‌ها و دانشگاه ها حمایت می‌کند.