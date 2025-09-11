دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و مقامات جنگی و نظامی حکومت امریکا در بیست و چهارمین سالگرد حملات تروریستی القاعده بر ایالات متحدۀ امریکا، با حضور در مراسمی در مقر وزارت جنگ امریکا، از قربانیان این رویداد یادبود به عمل آوردند.
رییس جمهور ترمپ در این مراسم با هشدار به کسانی که قصد حمله بر ایالات متحده را دارند، گفت: "اگر بر ایالات متحده امریکا حمله کنید، ما شما را از بین خواهیم برد و شما را در سراسر این زمین باشکوه خواهیم یافت. ما شما را بدون رحم در هم خواهیم شکست و بدون هیچ شکی پیروز خواهیم شد. به همین دلیل است که ما وزارت دفاع پیشین را وزارت جنگ نام نهادیم."
دونالد ترمپ ضمن یادبود از قربانیان و ستایش از امدادرسانان حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر گفت که ایالات متحده قویتر از پیش به پا میایستد.
ترمپ گفت: "ما بلندتر خواهیم ساخت، قویتر خواهیم شد، سختتر خواهیم جنگید و بالاتر اوج خواهیم گرفت، و با هم، به عنوان یک ملت با یک قلب، یک ایمان، یک پرچم و یک سرنوشت باشکوه، تحت فرمان خداوند متعال، به پیش خواهیم رفت، باشد که خداوند یاد کسانی را که جان باختند و قهرمانانی را که جنگیدند و سربازانی را که هنوز مترصد اند، برکت بدهد."
ترمپ در سخنرانی خود در این مراسم افزود که "هیولاهای وحشی" در آن روز به "نمادهای تمدن ما" حمله کردند. او گفت: "با این حال، اینجا در ویرجینیا، و در نیویارک و در آسمان پنسلوانیا، امریکاییها تردید نکردند. آنان روی پای خود ایستادند و به جهانیان نشان دادند که ما هرگز تسلیم نخواهیم شد، هرگز خم نخواهیم شد، هرگز تسلیم نخواهیم شد و پرچم بزرگ امریکا هرگز سقوط نخواهد کرد."
پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در این مراسم از نظامیان امریکایی با ستایش یاد کرد.
هگسیت گفت: "نسل کامل از رزمندگان پا به میدان میگذارند، و حاضرند برای انتقام و تامین امنیت کشورمان، بهای نهایی را بپردازند. ما که در آزمایش افغانستان و عراق، در سرزمینهای دوردست در ماموریتهای خطیر... نگهبانی کردیم. همه اینها برای تامین امنیت مردم ما بود تا بتوانیم در صلح زندگی کنیم. ۱۱ سپتمبر برای من و همه شما زنده است، اما به زودی فقط در کتابهای تاریخ برای فرزندان خردسالمان زنده خواهد ماند. ما باید به فرزندانمان بیاموزیم که بهای آزادی که دوست داریم، هوشیاری ابدی است.
وزیر جنگ حکومت ترمپ خاطر نشان کرد که "جنگ جنبهای پایدار از وضعیت بشر است - ابزاری که وقتی عاقلانه و بیرحمانه به کار گرفته شود، دشمنانی را که قصد ارعاب یا مطیع کردن ملت ما را دارند، مجازات میکند. "
جنرال دن کین، لوی درستیز عمومی اردوی ایالات متحده، نیز از سخنرانان این مراسم بود. او گفت: "یازده سپتمبر به ما یادآوری میکند که حتا در تاریکترین دوران، قدرت امریکا پابرجاست و اگر مورد حمله قرار گیرد، ما فوراً مقابله خواهیم کرد."
در حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر ۱۹ عضو القاعده چند طیاره را ربوده و مرکز جهانی تجارت در نیویارک و مقر وزارت دفاع ایالات متحده را در حومۀ شهر واشنگتن دیسی، هدف قرار دادند که در این حملات نزدیک به ۳۰۰۰ نفر کشته شدند.
پرواز ۹۳ شرکت هوایی یونایتد، پس از آنکه مسافران پرواز با طیاره ربایان درگیر شدند، مسیر حرکت طیاره را تغییر دادند که در نهایت در شنکسویل پنسلوانیا سقوط داده شد.
