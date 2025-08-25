دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در نامه‌ای به مناسبت ۳۴مین سالروز استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی سابق، مردم این کشور را "شجاع" خواند.

جنگ اوکراین پس از حملۀ تمام عیار روسیه در ۲۰۲۲ شعله ور شد.

دونالد ترمپ، در نامه‌ای به ولادمیر زیلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، به مناسبت روز استقلال این کشور به روز یکشنبه، مراتب گرم تمنیات خود را ابراز داشته گفت که مردم اوکراین "روحیۀ شکست‌ناپذیر" دارند و خاطر نشان کرد که شجاعت آنها الهام بخش بسیاری از مردم بوده است.

آقای ترمپ، در این نامه با قدردانی از "قربانی های" مردم اوکراین نگاشته است "ایالات متحده به مبارزۀ مردم اوکراین احترام گذاشته و به آیندۀ شما اوکراینی‌ها به عنوان یک ملت مستقل باور دارد."

رئیس جمهور ترمپ با تصریح دیدگاهش در این نامه نگاشته که زمان آن رسیده تا به این کشتار به گفتۀ وی "بی معنی" در اوکراین پایان داده شود. او اضافه کرده که ایالات متحدۀ امریکا از یک توافق برآمده از تفاهم حمایت می کند که به صلح پایدار و دوامدار منجر شود، به خونریزی پایان داده و حاکمیت و کرامت اوکراین را حفظ کند.

ولادمیر زیلینسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز در صفحۀ ایکس خود، از ایالات متحده به خاطر قرارگرفتن دوادوش امریکا با اوکراین در دفاع از آنچه وی آن را "با ارزش‌ترین استقلال، آزادی و صلح تضمین شده" خوانده، تشکری کرده است. زیلینسکی افزوده است "ما به این باور استیم که با یکجا کار کردن، می توانیم به این جنگ پایان دهیم و به یک صلح واقعی برای اوکراین، دست یابیم."

رئیس جمهور ترمپ گفته است که تلاش دارد یک ملاقات را میان زیلینسکی و ولادمیر پوتین، روسای جمهور اوکراین و روسیه، به هدف ختم جنگ تجاوزکارانۀ سه و نیم سالۀ روسیه علیه اوکراین، برنامه ریزی کند.