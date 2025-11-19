طرح جدید رییس جمهور ترمپ برای صلح اوکراین

مقام های امریکایی می‌ گویند که رهبر غیرنظامی اردوی ایالات متحده جهت تلاش برای احیای مذاکرات صلح در مورد پایان دادن به جنگ بیش از سه ساله روسیه علیه اوکراین به آن کشور سفر کرده است.

طبق گزارش‌های وال استریت ژورنال و ای ‌بی ‌سی نیوز به نقل از مقام های امریکایی، دن دریسکول، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مذاکرات "حقیقت‌ یابی" با رهبران اوکراین در کیف شرکت خواهد کرد.

در این مذاکرات جنرال رندی جورج، لوی درستیز اردو، دریسکول را همراهی خواهد کرد.

گزارش‌های خبری ایالات متحده حاکی از آن است که دستور کار دریسکول شامل یافتن راه‌هایی برای حل بن ‌بست چند ماهه در تلاش‌های به رهبری ایالات متحده برای دستیابی به آتش‌ بس در جنگ روسیه علیه اوکراین است.

دو طرف از ماه جولای در استانبول هیچ مذاکره ای رو در رویی نداشته‌ اند.

وزارت جنگ امریکا بلافاصله به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد سفر دریسکول به کیف پاسخ نداد.

رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که ماموریت صلح دریسکول به اوکراین، ماموریت غیرمعمول برای یک رهبر غیرنظامی اردو است.

رئیس جمهور ترمپ، همچنین استیف ویتکاف، نماینده ویژه حکومت ایالات متحده در امور ماموریت های صلح را به عنوان فرستاده ویژه برای میانجیگری بین دو طرف اعزام کرده است.

ویتکاف در مذاکرات آتش‌ بس در جنگ دو ساله بین اسراییل و گروه تروریستی حماس در ماه گذشته کمک کرد.

مقام ها گفتند که انتظار می ‌رود دریسکول همچنین در مورد همکاری ایالات متحده با اوکراین در تولید درون های جنگی بحث کند که توسط کیف برای دفاع در برابر حملات روسیه توسعه یافته است.

روسیه در هفته‌های اخیر حملات درون ها و میزاییل به اوکراین را تشدید کرده است.

مقام های اوکراینی روز چهارشنبه اعلام کردند که حمله شبانه به ساختمان‌های آپارتمانی در شهر غربی ترنوپیل، حداقل ۱۹ نفر را کشته است.