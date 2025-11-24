قصر سفید: مذاکرات ایالات متحده – اوکراین در ژنیو منجر به 'تجدید و اصلاح' چارچوب صلح شد

قصر سفید میگوید که مقامات امریکایی و اوکراینی ، مذاکرات "سازندۀ" را روز یکشنبه در ژنیو انجام دادند که منجر به تهیه پیشنویس یک چارچوب "تجدید شده و اصلاحشده" توسط دو طرف به هدف پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین شد.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، رهبری هیات مذاکره کنندۀ برنامۀ صلح پیشکش شده توسط حکومت به رهبری ایالات متحده را به عهده داشت. جزئیات درزیافتۀ طرح اولیه، توسط رسانههای غربی منتشر شده بود، اما ایالات متحده و اوکراین، هیچکدام، محتوای آن را منتشر نکردند.

پس از مذاکرات روز یکشنبه، قصر سفید با نشر بیانیۀ مشترک گفت: "هر دو طرف توافق کردند که نظریات بسیار سازنده بوده اند. بحثها، پیشرفت معناداری را در جهت همسو کردن مواضع و تعیین اقدامات بعدی نشان داد. آنها مجدداً تأکید کردند که هرگونه توافق آینده باید به طور کامل از حاکمیت اوکراین حمایت کند و صلح پایدار و عادلانه را محقق سازد."

اعلامیۀ قصر سفید میافزاید: "در نتیجۀ بحثها، طرفین پیشنویس یک چارچوب صلح تجدیدشده و اصلاح شده را تهیه کردند."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که هر دو طرف توافق کردند که ملاقات ژنیو "یک گام قابل ملاحظه به جلو بود و اینکه همآهنگی نزدیک و دوامدار در راستای تلاش دو جانب برای دستیابی به صلح پایدار و جامع، ضروری خواهد بود."

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه (۲۴ نومبر) در صفحۀ تروت سوشیل نگاشت در بارۀ برنامۀ ایالات متحده برای ختم جنگ روسیه – اوکراین نوشت: "تا زمانیکه به چشم نمیبینید، باور نکنید، اما چیزی خوبی ممکن است در حال رخ دادن باشد."