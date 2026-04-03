ترمپ تعرفه ۱۰۰٪ بر برخی از داروهای  وارداتی وضع و مالیات فلزات را تعدیل کرد

حکومت دونالد ترمپ میگوید بر دواهای وارداتی توسط برخی از برند ها، تا ۱۰۰ درصد تعرفه وضع میکند. هدف از این کار این است که شرکتهای دواسازی تشویق شوند تولیدات خود را در داخل امریکا انجام دهند. در فرمانی اجرایی که روز پنجشنبه ۲ اپریل تو سط رییس جمهور امضا شد، مالیات وارداتی بر بعضی کالاهای دارای فولاد، المونیم و مس نیز تغییر داده شده است.
این تعرفهها بیشتر شرکتهایی را هدف قرار میدهد که یا حاضر نشدهاند قیمت دواهای خود را در امریکا کاهش دهند، یا تولیدات شان را به داخل امریکا انتقال ندادهاند.
این نخستین اقدام حکومت برای افزایش تعرفهها پس از حکم ستره محکمه در ماه فبروری است. آن حکم بخشی از برنامه تجاری رییس جمهور ترمپ در سال ۲۰۲۵ را محدود کرد و شرکتهای دواسازی را از آن مستثنا ساخته بود. این تصمیم جدید بخشی از سیاست سختگیرانه تجاری دونالد ترمپ است تا شیوه تجارت کشورها با امریکا را تغییر دهد.
بر اساس این طرح، بر برخی از دواهای وارداتی تا ۱۰۰ درصد تعرفه وضع خواهد شد. اما اگر شرکتها تولید خود را به امریکا منتقل کنند، فقط ۲۰ درصد تعرفه میپردازند. همچنان، اگر با حکومت امریکا توافق ویژه روی قیمتگذاری انجام دهند، کاملاً از تعرفه معاف میشوند. بعضی دواها مانند دواهای جنریک، دواهای خاص برای بیماریهای نادر و دواهای حیوانی شامل این تعرفهها نمیشوند.
این اعلامیه در اولین سالزور چیزی که ترمپ آن را «روز آزادی» نامیده بود؛ زمانی که او تعرفههای گستردهای را بر شرکای تجاری ایالات متحده وضع کرد، اما ستره محکمه بعداً آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
