دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، می‌گوید که سود کامل تعرفه‌های وضع شده بر واردات به ایالات متحده هنوز آغاز نشده است. این درحالیست که محکمۀ عالی ایالات متحده برای اظهار نظر در مورد قانونی بودن تعرفه‌ها، آمادگی می‌گیرد.

ترمپ روز دوشنبه در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "با وجود پول هنگفتی که ایالات متحده امریکا، صدها میلیارد دالر، به گونۀ مستقیم از اعمال تعرفه بر سایر کشورها به دست می‌آورد، هنوز مفاد کامل این تعرفه‌ها محاسبه نشده است، چرا که بسیاری از خریداران کالاها و محصولات، با خریداری مقادیر زیاد این کالاها و "انبارکردن آن"، از پرداخت مالیات در کوتاه مدت اجتناب می‌ورزند."

رییس جمهور ترمپ گفت که خرید مقادیر عظیم کالاهای انبار شده توسط کشورهای دیگر اکنون "در حال ختم شدن است" و به گفتۀ وی "به زودی تعرفه‌ها بدون هیچ گونه اجتناب، بر همه چیزهایی که خریداری می‌شود، اعمال خواهد شد."

دونالد ترمپ افزود: "مبالغ قابل پرداخت به ایالات متحده، فراتر از سطوح تاریخی پول دریافت شده، به سرعت افزایش خواهد یافت. این پرداخت‌ها، ریکاردهای قبلی را خواهند شکست و ملت ما را در مسیر جدید و بی‌سابقه‌ای قرار خواهند داد."

قصر سفید گزارش داد که در مجموع ۱۵۸ میلیارد دالر در آمد حاصل از تعرفه‌ها در سال روان تقویمی جمع‌آوری شده است – که ۲.۵ برابر بیشتر از درآمد سال گذشته می‌باشد.

رییس جمهور ترمپ، هفتۀ گذشته اعلام کرد که یک ریکارد به ارزش ۲۱ تریلیون دالر سرمایهگذاری در ایالات متحده در یک سال وجود خواهد داشت که شامل حدود یک تریلیون دالر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی می‌باشد. ترمپ افزود که حکومت به رهبری وی تعرفه ها را به منظور جذب آن سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرده است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفت که مشتاقانه منتظر تصمیم محکمه عالی (در مورد تعرفه‌ها) است که انتظار می‌رود قبل از پایان سال جاری میلادی اعلام شود.