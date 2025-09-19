اصلاحات جدید در امتحان کسب شهروندی ایالات متحده

حکومت ایالات متحده از ایجاد تغییرات در امتحان کسب شهروندی درخواست کنندگان جدید خبرداده است. این اقدام، شمار سوالات را افزایش داده و برخی از سوالات را بازنویسی می‌کند تا "آشنایی کافی با تاریخ، اصول و شکل حکومت ایالات متحده تضمین شود".

تغییرات پالیسی که روز چهارشنبه توسط ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) اعلام شد، تا حد زیادی روند تابعیت سال ۲۰۲۰ را که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترمپ اتخاذ شده و توسط جانشین او، رئیس جمهور جو بایدن، لغو شده بود، مجدداً برحال می‌سازد.

بر اساس این تغییرات، ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده اذعان داشته که شمار سوالات که در جریان آزمون شهروندی از درخواست کننده پرسیده می‌شود، از ۱۰۰ سوال به ۱۲۸ سوال افزایش یافته است. برای اینکه یک درخواست کننده، امتحان را موفقانه سپری کند، ایجاب می کند از ۲۰ سوالی که از وی پرسیده می‌شود، به ۱۲ سوال پاسخ صحیح بدهد. در حکومت قبلی، یک درخواست دهنده می‌باید از بین ۱۰۰ سوال، از ۱۰ سوال به شش سوال، پاسخ صحیح می‌دادند.

تغییر کلیدی دیگری که ایجاد شده اینست که در حکومت قبلی، مامورین که امتحان را اخذ می‌کردند تمام ده سوال را می‌پرسیدند تا زمانیکه کامیابی یا ناکامی درخواست دهنده مشخص می‌شد؛ اما در تغییرات جدید، زمانیکه درخواست دهنده به ۱۲ سوال پاسخ صحیح داد، نیازی به پرسیدن سوالات بیشتر نخواهد بود.

اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده (USCIS) اعلام کرد: "این تغییرات، نیاز اداره مهاجرت و شهروندی ایالات متحده (USCIS) را برای اطمینان از دانش و درک بیگانگان از اساسات تاریخ امریکا و اصول و شکل حکومت ایالات متحده، و همچنین زمان را برای هر مصاحبه متعادل می‌کند."

این پالیسی سر از پنجشنبه ۱۸ سپتمبر سال ۲۰۲۵ میلادی، قابل اجرا است و ادارۀ مهاجرت و شهروندی ایالات متحده اعلام کرده که کارمندان این اداره این تغییرات را در مورد افراد که درخواست شهروندی را در ۲۰ اکتوبر یا پس از آن ثبت کرده اند، اعمال خواهند کرد.

این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه نامه‌ای منتشر کرد که برای شهروندان جدید امریکایی که از طریق امتحان تابعیت، شهروندی ایالات متحده را دریافت می‌کنند، ارسال خواهد شد. تابعیت تنها راهی است که افرادی که در ایالات متحده متولد نشده‌اند می‌توانند شهروند این کشور شوند.

نامۀ امضا شده توسط رییس جمهور ترمپ حاکیست که امریکایی ها همیشه به آنانی خوش‌آمدید می‌گویند که "ارزش‌های ما را می‌پذیرند، در جامعه ما جذب می‌شوند و به کشور ما وفادار می‌مانند."

ترمپ گفت: "این میراث غنی اکنون به شما تعلق دارد تا از آن محافظت کرده، ترویج داده و آن را به نسل بعدی تسلیم دهید."

این نامه به شهروندان جدید می‌گوید که ایالات متحده اکنون سرزمین مادری آنان است و آنان قلب خود را به ایالات متحدۀ امریکا متعهد کرده‌اند. در عوض، "ایالات متحده امریکا فراهم کردن آزادی و فرصت بی‌کران را وعده می‌دهد."

به گونۀ سنتی، تمام شهروندان جدید، یک نامه از رییس جمهور برحال دریافت می‌کنند که آنان را قادر می‌سازد تا با کشور جدید شان ارتباط قایم کنند.

تعداد شهروندان جدید امریکایی که سوگند تابعیت را ادا کرده‌اند در سه سال گذشته کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۴، تعداد شهروندان جدید که تابعیت گرفته اند، در مجموع ۸۱۸۵۰۰ نفر بود. این رقم نسبت به کل سال ۲۰۲۳ که ۸۷۸۴۶۰ نفر بود، ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. طبق اعلام وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، تعداد شهروندان جدیداً تابعیت گرفته در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۹۶۹۳۸۰ نفر بوده است

افراد می‌توانند پس از عروسی با یک زن یا مرد امریکایی، تابعیت این کشور را کسب کنند یا هم اگر به گونۀ قانونی وارد ایالات متحده شده و دارندۀ کارت سبز اند و کم از کم پنج سال در این کشور زندگی کرده باشند، می توانند تابعیت ایالات متحده را کسب کنند. برعلاوه مدت زمان حضور فزیکی این افراد در ایالات متحده می‌تواند در گرفتن شهروندی افراد تاثیر بگذارد، عدم حضور فزیکی در خاک ایالات متحه برای بیش از شش ماه، درخواست افراد را زیر غور قرار می‌دهد.

درخواست دهندگان شهروندی، باید انگلیسی صحبت کرده و آن را بفهمند، کرکتر خوب اخلاقی داشته و در کنار سایر الزامات، اساس تاریخ ایالات متحده و شکل و اصول حکومت این کشور را بدانند.

رییس جمهور ترمپ در این نامه به شهروندان جدید امریکا گفته است: "تا زمانیکه مردم ایالات متحده کشور ما را دوست دارند و به ارزش‌های ما پایبند باشند، هیچ چیزی نیست که کشور ما نتواند به آن دسترسی حاصل کند."

در نامۀ رییس جمهور ترمپ آمده است: "اجتماعات ما شکوفا خواهند شد، مردم ما پیشرفت خواهند کرد و سنت‌های ما پابرجا خواهد ماند."