یک کارتل مواد مخدر ونزویلایی به عنوان سازمان تروریستی خارجی شناسایی شد

ایالات متحده روز دوشنبه یک کارتل مواد مخدر ونزویلایی را که گفته می‌شود توسط رییس جمهور نیکولاس مدورو رهبری می‌شود، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد.

این اقدام به حکومت ایالات متحده اجازه می‌ دهد تحریم‌های بیشتری علیه آن اعمال کند.

ایالات متحده می‌ گوید مدورو رهبری سازمان مواد مخدر، کارتل دِ لوس سولز، را بر عهده دارد و در گذشته ۵۰ میلیون دالر جایزه برای دستگیری و محکومیت او تعیین کرده است.

تصمیم برای تعیین این گروه توسط مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در ۱۶ نومبر اعلام شد و این اقدام روز دوشنبه با انتشار در فهرست فدرال، مرعی ‌الاجرا شد.

روبیو گفت که به این نتیجه رسیده است که طبق قانون مهاجرت دلایل کافی برای تعیین کارتل دِ لوس سولز، که با نام کارتل خورشید نیز شناخته می‌ شود، به عنوان یک سازمان تروریستی وجود دارد.

روبیو طی بیانیه گفت: «بدینوسیله سازمان مذکور و نام‌های مستعار مربوطه آن را طبق بند ۲۱۹ قانون مهاجرت و تابعیت امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین می‌کنم."

ایالات متحده در ماه‌های اخیر تعدادی از کارتل‌های مواد مخدر امریکای جنوبی را به عنوان سازمان‌های "تروریستی مواد مخدر" معرفی کرده، استقرار کشتی‌های نظامی در جنوب کارایب را گسترش داده و چندین حمله هوایی علیه کشتی‌های مظنون به حمل مواد مخدر انجام داده است.

این اقدام ها بخشی از تعهد دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، برای متوقف کردن جریان مواد مخدر غیرقانونی به این کشور است.

رئیس جمهور ونزویلا، مدورو، و چندین متحد نزدیک او در سال ۲۰۲۰ در یک محکمه در ایالات متحده به اتهامات فدرال از جمله قاچاق مواد مخدر و توطیه برای واردات کوکایین متهم شدند. مدورو ارتباط با قاچاق مواد مخدر را انکار می‌ کند.