هگسیت: ایالات متحده عملیات جدیدی را زیر نام "نیزۀ جنوبی" آغاز کرد

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که اردوی این کشور عملیات جدید نظامی را زیر نام "نیزۀ جنوبی" یا "Southern Spear" در نیم کرۀ غربی آغاز کرده که هدف آن مبارزه با شبکههای موادمخدر میباشد.
هگسیت گفت که این ماموریت تحت رهبری نیروی ویژۀ مشترک نیزۀ جنوبی "Joint Task Force Southern Spear" و ساوتکام یا فرماندهی نیروهای جنوبی امریکا به پیش برده میشود تا به گفتۀ وی "کشور را امن ساخته، دهشتافگنان مواد مخدر را از منطقه دور کرده و جلو انتقال آن مواد مخدر را بگیرد که ذریعۀ آن مردم ما (ایالات متحده) جان خود را از دست میدهند."
وزیر جنگ ایالات متحده در حساب ایکس خود نگاشته است: "نیم کرۀ جنوبی، همسایۀ ایالات متحده است و ما آن را محافظت میکنیم."
یک روز قبل از نشر این اعلامیه، براساس گزارشها، هیگسیت وزیر جنگ ایالات متحده، دان کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده و مقامات دیگر نظامی، در قصرسفید در بارۀ انتخاب راهکارهای نظامی، به دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا معلومات داده بودند – که در آن سناریوی حملۀ زمینی احتمالی علیه وینزیویلا نیز شامل بود.
به گفته یک مقام پنتاگون، این اعلام در حالی صورت گرفت که ایالات متحده اوایل این هفته بیستمین حمله خود را بر کشتیهای مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داد.
وزارت جنگ ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای امریکایی در آخرین حمله در نزدیکی جزایر کارائیب، چهار مظنون به قاچاق مواد مخدر را کشتند.
از اوایل سپتمبر، حداقل ۸۰ نفر در عملیات نظامی امریکا در جزایر کارابین و شرق اقیانوس آرام کشته شدهاند، عملیاتی که به گفته وزارت جنگ امریکا با هدف جلوگیری از ورود مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده انجام میشود.
پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده در ماه اکتوبر نیز اعلام کرد که پنتاگون در آب های کارابین، به هدف از بین بردن شبکههای قاچاق مواد مخدر، یک گروه کاری مشترک جدید را شکل داده است.
الوین هولسی، فرماندۀ آن زمان قوماندانی نیروهای غربی امریکا گفته بود که این گروه کاری مشترک توانمندی کشف و از بین بردن شبکههای قاچاق مواد مخدر را افزایش خواهد داد.
