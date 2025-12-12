قصر سفید می‌گوید ایالات متحده قصد دارد نفت یک نفتکش را که نیروهای امریکایی این هفته در سواحل ونزویلا توقیف کردند، مصادره کند و توقیف‌های بیشتری از این سلسله در راه است.

با اینحال قصر سفید اشاره می‌کند، دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، توقیف این نفتکش را گامی به سوی جنگ نمی‌داند.

رسانه‌های امریکایی به نقل از مقامات امریکا / این هفته هشدار داده‌اند که توقیف کشتی‌های بیشتری برای مجبور کردن نیکلاس مادورو، رهبر ونزویلا، به کناره‌گیری از قدرت در راه است.

در هفته‌های اخیر، ایالات متحده به طور قابل توجهی در آب‌های کارایب حضور نظامی داشته و حملات مرگباری را علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که این کشتی یک کشتی "سایه" تحریم شده وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده توسط ایالات متحده، است.

لیویت افزود که این نفتکش در حال گذراندن یک روند مصادره فدرال است که شامل مصاحبه با افراد حاضر در کشتی و توقیف شواهد مربوطه می‌شود.

سخنگوی قصر سفید گفت: "این کشتی به یک بندر امریکایی خواهد رفت و ایالات متحده قصد دارد نفت را ضبط کند. با این حال، یک روند قانونی برای توقیف آن نفت وجود دارد و آن روند قانونی دنبال خواهد شد."

لیویت گفت که حکومت "سیاست‌های تحریمی رئیس‌جمهور و سیاست‌های تحریمی ایالات متحده را اجرا می‌کند. ما قرار نیست دست روی دست بگذاریم و تماشا کنیم که کشتی‌های تحریم‌شده با نفت بازار سیاه در بحرها حرکت می‌کنند، نفتی که درآمد حاصل از آن تروریزم مواد مخدر رژیم‌های سرکش و نامشروع را در سراسر جهان تمویل میکند."

این کشتی که "اسکیپر" نام داشت، حامل ده‌ها میلیون دالر نفت خام غیرقانونی بود و سعی داشت با استفاده از فرستنده خود نشان دهد که در سواحل گویان قرار دارد، موقعیت خود را پنهان کند.

لیویت در پاسخ به سوالی در مورد احتمال درگیری طولانی با این کشور امریکای جنوبی گفت که رییس‌جمهور دونالد ترمپ علاقه‌ای به "جنگ طولانی" با ونزویلا ندارد. لیویت گفت: "او [ترمپ] صلح می‌خواهد. او همچنین می‌خواهد شاهد پایان قاچاق مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده باشد که جان صدها هزار امریکایی را در سراسر کشور میگیرد ."