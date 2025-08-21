قصر سفید حساب رسمی تیکتاک خود را راهاندازی کرد تا ارتباطات دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، را با بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر امریکایی این صفحۀ ویژه ویدیوهای کوتاه به اشتراک بگذارد.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در بیانیهای که نسخهای از آن به صدای امریکا ارسال شده، نوشت: "ادارۀ رئیس جمهور ترمپ متعهد است تا دستاوردهای تاریخی ترمپ، برای مردم امریکا را به بیشترین تعداد مخاطبان و پلتفورمهای ممکن منتقل کند".
خانم لیویت افزود: "پیام رئیس جمهور ترمپ، در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، تیکتاک را تسخیر کرد و ما پرهیجان استیم تا بر این موفقیتها افزوده و به شیوهای که هیچ دولت دیگری قبلاً انجام نداده است، ارتباط برقرار کنیم".
حساب جدید تیکتاک ریاست جمهوری روز سهشنبه ۱۹ آگست با انتشار سه ویدیو طی چند ساعت آغاز به کار کرد و هر کدام از آنها صدها هزار بار دیده شدند.
تا صبح پنجشنبه بیش از دوصد و شصت هزار کاربر این صفحه را دنبال کردهاند و هر دقیقه هزاران کاربر تازه به این تعداد اضافه میشوند.
حساب کاربری جدید - @whitehouse - شامگاه سهشنبه با ویدیویی از رئیس جمهور ترمپ کارش را آغاز کرد. در این ویدیو، رئیس جمهور ترمپ می گوید: "هر روز، من مصمم از خواب بیدار میشوم تا زندگی بهتری را برای مردم سراسر این کشور فراهم کنم. من صدای شما هستم."
در بخش شرح (کپشن) نیز آمده است: "امریکا، ما برگشتیم! تیکتاک، چه گپ هاست؟"
رئیس جمهور ترمپ به این برنامه محبوب علاقه دارد و گفته است که این برنامه به او کمک کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل کاملا هریس، نامزد دموکرات، حمایت رایدهندگان جوان را جلب کند.
رئیس جمهور ترمپ، در تلاش برای تکمیل توافقی بوده است که در آن سرمایهگذاران امریکایی این برنامه را از شرکت چینی تیکتاک، یعنی بایتدنس، خریداری کنند. با این حال، قانونگذاران امریکایی نگران ارزیابیهای اطلاعاتی هستند که نشان میدهد دولت چین میتواند برای اعمال نفوذ در ایالات متحده از معلومات کاربران امریکایی این برنامه سوءاستفاده کند.
طبق قانون سال ۲۰۲۴، تیکتاک باید تا ۱۹ جنوری امسال فعالیت خود را متوقف می کرد، مگر اینکه بایتدنس واگذاری داراییهای این اپلیکیشن در ایالات متحده را به پایان برساند یا پیشرفت قابل توجهی در جهت فروش نشان دهد.
رئیس جمهور ترمپ پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود تصمیم گرفت این قانون را اجرا نکند. او این مهلت را تا اوایل اپریل، سپس تا ۱۹ جولای و سپس تا ۱۷ سپتامبر تمدید کرد.
حساب تیکتاک که ترمپ سال گذشته برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود از آن استفاده کرد، @realdonaldtrump بیش از ۱۵ میلیون دنبالکننده دارد.
رئیس جمهور ترمپ، حضور گستردهای در رسانههای اجتماعی دارد، از جمله حساب تروث سوشیل که اغلب در آن بیانیهها و نظرات خود را منتشر میکند؛ و همچنین پستهای گاه گاه در حسابهای ایکس (سابق تویتر) و فیسبوک خود منتشر میکند.
