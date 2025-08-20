یک مرد در محضر عام و پیش چشم کودکان در ایران اعدام شد

رسانه وابسته به قوه قضاییه ایران از اعدام یک شهروند در محضر عام در ولایت فارس آن کشور خبر داده است.

خبرگزاری میزان، نهاد رسمی خبری قوۀ قضاییۀ ایران، اعدام این فرد را در بامداد روز سه شنبه ۱۹ اگست تایید کرده است.

این ششمین مورد اعدام در محضر عام است که در سال جاری در ایران انجام می‌شود.

نهادهای حقوق بشری مستقل نام فرد اعدام‌شده را سجاد مولایی هکانی اعلام کرده‌اند.



تصاویر نشرد شده از جریان این اعدام، نشان می‌دهد که جمعیت انبوهی، به شمول کودکان در محل حضور دارند.

سازمان حقوق بشر ایران با اعلام این موضوع که این اعدام "در برابر دیدگان کودکان به اجرا درآمد"، از جامعه جهانی، به ویژه کشورهای دارای روابط دپلوماتیک با ایران خواسته است که "با شدیدترین لحن اعدام‌ها و به‌ویژه اعدام در ملأ عام در ایران را محکوم کنند."

مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران نیز با انتشار ویدیویی از اجرای حکم اعدام در ملأ عام، هشدار داد و گفت: "حضور کودکان در چنین صحنه‌هایی، آنان را در معرض آسیب‌های روانی جدی و بلندمدت قرار می‌دهد."

مقام‌های ایرانی پیش از این نیز بارها زندانیانی را در محضر عام اعدام کرده است، اقدامی که به تاکید فعالان حقوق بشر، برای ایجاد "رعب و وحشت" صورت می‌گیرد و خشونت را در جامعه ترویج می‌کند.

بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی "بدتر" شده است.