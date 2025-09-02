تلفات زلزله در افغانستان به بیش از ۱۴۱۰ نفر رسید

مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان گفته اند که تلفات زلزله ویرانگر در شرق آن کشور به ۱۴۱۱ نفر رسیده و ۳۱۲۴ دیگر زخمی شده اند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، ضمن ارایۀ شمار کشته و زخمی شدگان گفته است که ۵۴۱۲ منزل مسکونی در این زلزله ویران شده است.

مقام‌های طالبان گفته اند که این زلزله چهار ولایت شرقی -کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان – را به شدت آسیب رسانده است، اما بیشترین میزان تلفات و خسارات در ولایت کنر ثبت شده است.

طالبان گفته اند که ولسوالی‌های نورگل، چوکی، چپه دره، پیچ دره، وتپور، اسعد آباد و مانوگی ولایت کنر، بیش از هر جای دیگر شاهد تلفات و خسارات بوده است.

فطرت در ایکس نگاشته است: "در تمام مناطق آسیب دیده عملیات نجات جریان دارد، در مناطقی که هیلیکوپتر نشست کرده نمی‌تواند، صدها نیروی کماندو از طریق هوا پایین شدند تا در مناطق متذکره مجروحین را از زیر آوار بیرون بیاورند و به موقعیت مناسب انتقال دهند."

مقام‌های طالبان ابراز نگرانی کرده اند که شمار تلفات این رویداد ممکن بلند برود، زیرا به گفتۀ آنان دسترسی به برخی ساحات دوردست به دلیل تخریب‌ راه‌های مواصلاتی دشوار است.

شدت این زلزله را که نیمه شب یکشنبه ۳۱ اگست به وقوع پیوست، ادارۀ زمین‌شناسی ایالات متحده شش ریکتر تخمین کرده و گفته است که مرکز این زلزله در نزدیکی شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، ضمن ابراز همدردی با قربانیان این رویداد نگاشته است: "مانند همیشه، کار امدادرسانان زن در فراهم آوری کمک به نیازمندان، حیاتی است."

طالبان در چهار سال گذشته افزون بر منع آموزش زنان و دختران، محدودیت‌های شدیدی را بر کار زنان و دختران در ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی به شمول موسسات خیریه و امدارسان، وضع کرده اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نیز با نشر تصویری از بازماندگان زلزلۀ اخیر در افغانستان نگاشته است که نجات یافتگان این رویداد شب را در فضای باز سپری کردند.

این نهاد سازمان ملل متحد نگاشته است: "پهنای این فاجعه به مراتب گسترده‌تر از ظرفیت مقام‌ها و اجتماعات محلی برای فراهم آوری مساعدت و کمک است. افغان‌ها به حمایت ما نیاز دارند."

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که "در همبستگی کامل با مردم افغانستان" می‌ایستد.

گوتیرش نگاشته است: "تسلیت عمیق خود را با خانواده‌های قربانیان ابراز داده و شفای فوری زخمی شدگان را تمنا دارم. تیم ملل متحد در افغانستان برای کمک به نیازمندان در ساحات آسیب‌دیده، از هیچ تلاش دریغ نخواهند کرد."

شماری از کشورها به شمول هند، پاکستان و چین ضمن ابراز همدردی به خاطر این رویداد، برای کمک به آسیب دیدگان این رویداد ابراز آمادگی کرده اند.

در سال ۲۰۲۲، زلزله‌ای با شدت ۵.۹ ریکتر در شرق و جنوب شرق افغانستان منجر به مرگ ۱۰۰۰ نفر و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شد.

در اکتوبر سال ۲۰۲۳ چند زلزله با شدت ۶.۳ ریکتر ولایت هرات را تکان داد که به گفتۀ مقام‌های طالبان منجر به کشته شدن ۴۰۰۰ نفر شد، هرچند ملل متحد آمار تلفات زلزلۀ هرات را ۱۵۰۰ کشته گزارش داده است.