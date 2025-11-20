دیدار ولیعهد عربستان سعودی با رهبران کانگرس ایالات متحده

رهبران کانگرس ایالات متحده روز چهارشنبه در دومین روز سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن، در عمارت کانگرس از او استقبال کردند.

بن سلمان با مایک جانسن، رئیس مجلس نمایندگان، حکیم جفریز، رهبر اقلیت، براین مست، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و دیگر رهبران کانگرس دیدار کرد.

رهبران کانگرس پس از پایان جلسه بیانیه ‌ای منتشر نکردند.

این جلسه در خلال اعلام عربستان سعودی به عنوان "متحد اصلی غیر ناتو" توسط ایالات متحده برگزار می‌شود، وضعیتی که به این کشور شرق میانه، همکاری امنیتی و استراتژیک نزدیکتری با ایالات متحده می‌دهد.

رییس جمهور ترمپ، هنگام اعلام این انتصاب در مجمع تجاری ایالات متحده و عربستان سعودی گفت: "این یک معامله بزرگ است. قرار است ما برخی از بزرگترین تجهیزات نظامی ساخته شده تاکنون را به عربستان سعودی بفروشیم، از جمله نزدیک به ۳۰۰ تانک ساخت امریکا."

او گفت: "این اتفاق به ندرت رخ می‌ دهد و این نشانه اعتماد است."

در بیانیه مطبوعاتی که روز پنجشنبه توسط وزارت امور خارجه عربستان سعودی منتشر شد، ایالات متحده و عربستان سعودی از "پیوند تاریخی" بین دو کشور استقبال کردند.

در این بیانیه آمده است: "هر دو طرف تعهد عمیق خود را به پیوندهای تاریخی دوستی و مشارکت استراتژیک بین عربستان و ایالات متحده مجدداً تأیید کردند. آنها همچنین در مورد راه‌های تقویت مشارکت در همه زمینه‌ها گفتگو کردند."

بن سلمان همچنین از سرمایه ‌گذاری یک تریلیون دالریی در ایالات متحده خبر داد که از این مبلغ، معاملات و چارچوب‌هایی به ارزش ۲۷۰ میلیارد دالر به روز چهارشنبه بین شرکت‌های امریکایی و سعودی امضا شد.

این توافق‌ نامه‌ها شامل انرژی، تکنالوژی، مواد معدنی کمیاب، و امور مالی است.