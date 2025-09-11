واکنش ها در پی کشته شدن چارلی کرک فعال سرشناس سیاسی در ایالت یوتا

کشته شدن چارلی کرک، فعال سرشناس سیاسی و متحد دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، با واکنش های متعدد به شمول قصرسفید و شماری از اعضای کانگرس به همراه بود.

ترمپ در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل، مرگ کرک را تایید کرد: "چارلی کرک بزرگ و حتا افسانه‌ای درگذشت."

چارلی کرک، ۳۱ ساله، از متحدین رییس جمهور ترمپ و از فعالین سرشناس سیاسی، پس از آنکه حین سخنرانی در دانشگاه یوتا ولی، هدف گلوله قرار گرفت به شفاخانه منتقل شد و بعداً درگذشت.

ترمپ در تروت سوشیل با ابراز همدردی به همسر کرک نگاشت: " ملانیا و من، با همسر زیبایش، اریکا، و خانواده‌اش ابراز همدردی می‌کنیم. چارلی، ما دوستت داریم!"

ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که چارلی کرک در یک اجتماع بزرگ در دانشگاه یوتا ولی، صحبت می‌کند که ناگهان صدای شلیک گلوله شنیده می‌شود و گلوله به گردن او اصابت می کند. تاهنوز مشخص نیست که چند گلوله به وی اصابت کرده است.

ترمپ نگاشته است: "همه او را دوست داشتند و تمجیدش می‌کردند، به ویژه من، و اکنون او دیگر در میان ما نیست."

رییس جمهور ترمپ دستور داده است که پرچم‌های ایالات متحده برای ادای احترام به کرک که از وی به عنوان "یک امریکایی عالی" یاد کرده است، تا ساعت شش شام یکشنبه به حالت نیمه افراشته درآید.

ترمپ در بیانیه‌ای که توسط قصر سفید منتشر شد، گفت: "به عنوان نشانه‌ای از احترام به یاد چارلی کرک، با اختیاراتی که به من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده توسط قانون اساسی و قوانین ایالات متحده امریکا واگذار شده است، بدین وسیله دستور می‌دهم که پرچم ایالات متحده در قصر سفید و بر روی تمام ساختمان‌ها و محوطه‌های عمومی، در تمام پست‌های نظامی و ایستگاه‌های بحری و بر روی تمام کشتی‌های بحری حکومت فدرال در واشنگتن دی سی و در سراسر ایالات متحده و سرزمین‌ها و متصرفات آن تا غروب آفتاب، ۱۴ سپتمبر ۲۰۲۵، به حالت نیمه‌افراشته درآید."

رییس جمهور ترمپ همچنان دستور داده تا پرچم ایالات متحده بر فراز تمام سفارتخانه ها، نمایندگی ها، دفاتر قنسولی و سایر تاسیسات ایالات متحده در خارج از کشور به مدت یکسان به حالت نیمه‌افراشته درآید.

کاش پاتل، رئیس ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده گفته بود که فرد مظنون بازداشت شده است، اما ساعتی بعد با نشر یک پیام تازه نگاشت که فرد بازداشت‌شده پس از بازجویی توسط کارمندان تنفیظ قانون آزاد شده است. پاتل در ادامه نگاشته است که تحقیقات اف‌بی‌آی ادامه دارد و به انتشار معلومات برای شفافیت ادامه خواهند داد.

دانشگاه یوتا ولی، در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس، وقوع این گلوله‌باری را تایید کرده است. این دانشگاه اعلام کرده است که تا اطلاع بعدی مسدود می‌باشد.

در صفحۀ ایکس این دانشگاه نگاشته شده است: "امروز حوالی ۱۲:۱۰ بعد از ظهر یک گلوله به سمت چارلی کرک، سخنران محفل شلیک شد. او هدف قرار گرفت و توسط محافظانش از محل برده شد. پولیس دانشگاه در مورد [رویداد] تحقیق می‌کند، یک فرد مظنون دستگیر شده است."

کرک که ۳۱ سال عمر داشت، معاون سازمان غیر انتفاعی "نقطۀ عطف ایالات متحده امریکا" بود. این نهاد از مشارکت در سیاست در مکتب‌ها و دانشگاه ها حمایت می‌کند.

خشونت سیاسی به گونۀ گسترده محکوم شد

رهبران سیاسی ایالات متحده در محکوم کردن خشونت سیاسی متحد شده‌ اند و اندوه خود را از کشته شدن کرک ابراز کرده‌اند.

جی دی وینس، معاون رییس جمهور ترمپ، پس از شنیدن خبر مرگ کرک، پیام کوتاهی منتشر کرد که در آن آمده است: "پروردگارا، آرامش ابدی را به او عطا فرما."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفته است که او و همسرش "به شدت ناراحت" شده اند.

روبیو در پستی در شبکۀ ایکس نگاشت: "تعهد چارلی کرک به نسل‌های آینده امریکا و حس میهن‌پرستی او برای دهه‌های آینده طنین‌انداز خواهد شد. باشد که خداوند چارلی و خانواده‌اش را رحمت کند."

مایک جانسن، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که این قتل "به شدت ناراحت کننده" است.

جانسن در صفحۀ ایکس نگاشته است: "چارلی یک دوست نزدیک و محرم اسرار بود. بسیاری بدون شک جای خالی او را احساس خواهند کرد."

حکیم جفری، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده در یک پیام ایکس، قبل از تایید خبر مرگ چارلی کرک نگاشت: "خشونت سیاسی هرگز قابل قبول نیست."

مارک کیلی، سناتور ایالت اریزونا گفت که خبر شلیک بر چارلی کرک حینکه او در یوتا صحبت می کرد "تکان دهند ه و وحشتناک" است.

کیلی گفت که این "یک نمونۀ از خشونت سیاسی است که هیچ جایی در کشور ما ندارد."