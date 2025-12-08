کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران به رهبران در آسیا: خبرنگاران زندانی را آزاد کنید

کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران، از سران حکومات در سراسر قارۀ آسیا خواسته است تا خبرنگارانی را که به خاطر انجام کارشان زندانی شدهاند، به گونۀ فوری آزاد کنند.
یافتههای کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران نشان میدهد که تا اول دسمبر امسال، حداقل ۱۰۶ خبرنگار در سراسر آسیا، در زندان به سر میبرد. در بخشی از گزارش این نهاد آمده است که چین با زندانی کردن ۵۰ خبرنگار، میانمار با ۲۷ و ویتنام با بازداشت ۱۶ خبرنگار، بزرگترین متخلفان در آسیا استند.
علاوه بر این، کمیتۀ یاد شده، با پخش یک اعلامیه، به گونۀ مشخص، طالبان را به عنوان مقامات رهبری کنندۀ کنونی افغانستان، مسوول قرار داده است.
بر اساس تحقیقات و یافته های کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران، مقامات طالبان حداقل دو خبرنگار را تا کنون، پشت میلههای زندان نگه داشتهاند. مهدی انصاری و حمید فرهادی، که هر دو به دلیل همکاری با رسانههای مستقل افغانستان که اکنون در تبعید فعالیت میکنند، زندانی شدهاند.
کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران میگوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال ۲۰۲۱، وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان "به شدت" رو به وخامت گذاشته است.
خبرنگاران به طور سیستماتیک از طریق دستگیریهای خودسرانه، بازداشت های طولانی مدت بدون اتهام یا محاکمه، خشونت های فزیکی و تهدید به مرگ، هدف قرار گرفتهاند.
کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران در نامهای عنوانی رهبری حکومت طالبان در افغانستان گفت: "ما همچنین نگران محدودیتهای تبعیضآمیز علیه خبرنگاران زن، قطع انترنت و توقف فعالیت دهها رسانه استیم. این اقدامات، نقض آشکار حقوق اساسی آزادی بیان است و با اظهارات عمومی نمایندگان طالبان در مورد احترام به حقوق بشر، از جمله آزادی رسانهها، در تضاد است."
کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران، این اقدام را به پیشواز از روز جهانی حقوق بشر در دهم دسمبر، روی دست گرفته است.بر اساس گزارش، آسیا شاهد بازداشت بیش از ۳۰ درصد خبرنگاران زندانی در سراسر جهان است.
همچنان آسیا، از زمان آغاز روند ثبت نام خبرنگاران در سال ۱۹۹۲، همواره به عنوان منطقهای با بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی، رده بندی شده است.
