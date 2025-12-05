پاکستان در سال ۲۰۲۵ کم از کم ۲۰ ژورنالست افغان را جبراً اخراج کرده است – سازمان گزارشگران بدون مرز

سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارشی گفته است که در سال روان میلادی کم از کم ۲۰ ژورنالست افغان از پاکستان به افغانستان جبراً اخراج شده و این اقدام را "نقض مستقیم اصل عدم استرداد" خوانده است.

در این گزارش آمده است که ده‌ها خبرنگار دیگر افغان در پاکستان با ترس از بازداشت شدن و اخراج به افغانستان به سر می‎برند و وضعیت آنان را "غیرقابل تحمل" توصیف کرده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که کم و بیش ۲۰۰ ژورنالست افغان که از "رژیم طالبان و انتقامجویی" از افغانستان فرار کرده و در پاکستان در تبعید به سر می‌برند، از سوی این سازمان حمایت شده و منتظر اسکان مجدد به کشورهای سوم اند.

با اینحال، به گفتۀ این نهاد حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، روند اسکان مجدد آنان در کشورهای غربی با بن‌بست روبرو شده یا هم به شدت کند شده است، طوریکه به باور این نهاد، طی مراحل درخواست‌های آنان ممکن چندین سال را در بر گیرد.

در این گزارش آمده است که این وضعیت ژورنالستان افغان را در معرض خطر شدید اخراج از پاکستان به افغانستان و انتقامجویی طالبان قرار می‌دهد.

پاکستان از نومبر سال ۲۰۲۳ روند اخراج اجباری مهاجران افغان را تسریع کرده و به ندرت اقامت افغان‌هایی را که با ویزه در آن کشور به سر می‌برند، تمدید می‌کند. تنها در سال روان حدود یک میلیون شهروند افغانستان از پاکستان اخراج شده اند.

گزارشگران بدون مرز گفته است که در شش ماه اخیر گزارش‌های فزاینده از خبرنگاران تبعیدی افغان دریافت کرده است که حاکی از "بازداشت‌های خودسرانۀ آنان توسط پولیس، انتقال آنان به مراکز بازداشت و حتا اخراج آنان در ظرف چند ساعت به افغانستان" است.

در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز روایت چند ژورنالست تبعیدی افغان در پاکستان نیز درج شده است که از یورش پولیس بر خویش، بازداشت، تمدید نشدن ویزه‌های شان از سوی حکومت پاکستان، مشکلات مالی، بیماری و شکنجه و بدرفتاری پولیس پاکستان شکایت دارند.

سیلیا مرسیه، رییس بخش جنوب آسیا در سازمان گزارشگران بدون مرز، اخراج اجباری ژورنالستان تبعیدی افغان را از پاکستان "نقض مستقیم اصل عدم بازگرداندن اجباری" خوانده است، اصلی که به گفتۀ وی سنگ تهداب حقوق بین‌المللی است.

سیلیا گفته است: "سازمان گزارش‌گران بدون مرز بار دیگر از مقام‌های پاکستانی می‌خواهد که فوراً اخراج‌ها را متوقف کرده و روند کارآی تجدید ویزه را برای ژورنالستانی که مجبور به زندگی در تبعید شده اند، اعاده کند. ما همچنین جامعۀ بین‌المللی را ترغیب می‌کنیم که مجاری امین و قانونی را برای اسکان مجدد فوری آنان به کشورهای سوم باز کند."