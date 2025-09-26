ترمپ: توافق برای پایان جنگ غزه 'بسیار نزدیک' شده است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه ۲۶ سپتمبر گفت که توافق برای پایان بخشیدن به نزدیک به دو سال جنگ در غزه "بسیار نزدیک" شده است.

ترمپ گفت: "به نظر می‌رسد که ما معامله‌ای در مورد غزه داریم. فکر می‌کنم این معامله‌ای که بر اساس آن گروگان‌ها برگردانده خواهند شد. این معامله‌ای است که به جنگ پایان خواهد بخشید. صلح خواهد آمد."

ترمپ گفت که هفت جنگ، به شمول منازعات دیرینه میان رواندا و جمهوری دموکراتیک کانگو، جنگ آذربایجان و ارمنستان و نیز تقابلی که امسال میان هند و پاکستان، ایران و اسراییل و کمبودیا و تایلند، را پایان بخشیده است.

او با اشاره به پایان جنگ میان اسراییل و گروه تروریستی حماس در غزه گفت: "این یکی شماره هشتم خواهد بود."

جنگ در غزه به تاریخ هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ پس از آن آغاز شد که گروه تروریستی حماس بر اسراییل حمله کرده و افزون بر کشتن ۱۲۰۰ نفر کم و بیش ۲۵۰ نفر دیگر را گروگان گرفتند.

استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور ماموریت‌های صلح، روز چهارشنبه از "انکشاف احتمالی" برای پایان بخشیدن جنگ میان اسراییل و حماس در غزه حرف زد.

ویتکاف گفت که رییس جمهور ترمپ، در دیدار روز سه‌شنبه خود با رهبران کشورهای عرب و اسلامی منطقه‌ که در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت، یک "طرح ۲۱ ماده‌ای" را ارایه کرد.

نمایندۀ ویژۀ حکومت ایالات متحده در امور ماموریت‌های صلح گفت: "امیدواریم – و من حتا با اطمینان گفته می‌توانم – که در روزهای آینده، خواهیم توانست نوعی پیشرفت را اعلام کنیم."