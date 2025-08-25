وزارت خارجه امریکا در بارۀ تماس عباس عراقچی،‌ وزیر خارجه ایران، با همتایان اروپایی اش، بار دیگر تاکید کرد که اگر توافقی در پی این تماس‌ها حاصل نشود ایران "پاسخگو" قرار خواهد گرفت.

یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به تماس عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران با وزیران خارجۀ فرانسه، آلمان ، و بریتانیا و نیز مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به صدای امریکا گفت: "رهبران ایران باید منافع مردم‌ شان را بر جاه ‌طلبی‌های انحراف‌آمیز سلطۀ منطقه‌ای خود ترجیح بدهند."

این مقام وزارت خارجه امریکا افزود: "این به معنای مشارکت در مذاکرات مستقیم معنادار با ایالات متحده و همکاری با اداره بین‌المللی انرژی اتمی است."

او افزود: " ما همچنان امیدواریم با ایران به توافقی برسیم که برای مردم ایران، شرق میانه، و جهان مفید باشد. ولی اگر به توافقی دست نیابیم، ایران را، که بزرگترین حامی حکومتی تروریزم در جهان است، پاسخگو خواهیم کرد."

مقام های ارشد سیاست خارجی اروپا روز جمعه بیست و دوم اگست گفتند گه با وزیر امور خارجه ایران دربارۀ برنامۀ هسته‌ای و تحریم‌های تازه‌ای که در این رابطه در حال آماده شدن است، گفتگو کرده‌اند.

به همین ترتیب ژان نویل بارو، وزیر خارجۀ فرانسه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به همراه دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، یوهان وادفول وزیر خارجۀ آلمان، و کایا کالاس، نمایندۀ عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، با عباس عراقچی، "یک تماس تلیفونی مهم" در مورد برنامه هسته‌ای ایران داشته‌ا ند.

وزیر خارجۀ فرانسه گفت: "این تماس تیلفونی مهم درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌هایی بوده است که ما در حال آماده‌سازی برای اعمال مجدد آنها هستیم."