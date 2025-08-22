حکومت ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۱ اگست، به منظور اخلال بیشتر صادرات نفت ایران و قطع منبع درآمد به رژیم آن کشور که از آن برای فعالیتهای بیثبات کننده کار گرفته میشود، تحریمها را بر تسهیل کنندگان صادرات نفت ایران وضع کرد.
دو کارخانه و ذخیرۀ نفت خام و محصولات نفتی چین و سه شرکت کشتیرانی مستقر در هانگ کانگ در فهرست تسهیل کنندگان صادرات نفت ایران اضافه شده است. این تاسیسات چینی در انتقال میلیونها بیرل نفت غیرقانونی ایران دخیل دانسته شده اند.
تامی پیگات، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده، با نشر خبرنامهای گفته است: "امروز، ایالات متحده جریان درآمد رژیم ایران را که از آن برای تمویل فعالیتهای بیثبات کننده، به شمول حمایت از تروریزم در خارج و سرکوب خود مردم آن کشور کار گرفته میشود، ریشه کن میکند."
درست یک روز پس از وضع این تحریمها که "بزرگترین" بستۀ تحریم علیه ایران در شش سال اخیر خوانده شده است، شبکۀ خبری سیبیاس از ادامۀ خرید و فروش مخفیانۀ نفت ایران از سوی چین، خبر داده است. در گزارش آمده است که "یک شبکۀ پیچیده و مخفی از تانکرهای نفتی" این کار را برای چین انجام میدهند.
وزارت مالیۀ ایالات متحده روز چهارشنبه، محمد حسین شمخانی را به عنوان "غول" تجارت غیرقانونی نفت ایران و شبکۀ حمل و نقل دریایی متعلق به او را تحریم کرد. این وزارت بیش از ۵۰ فرد و نهاد و بیش از ۵۰ کشتی را که بخشی از "امپراتوری عظیم کشتیرانی تحت کنترول شمخانی" است در فهرست تحریمها قرار داد.
وزارت مالیۀ ایالات متحده با نشر بیانیهای گفته است که حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر ایران، است که به گفتۀ این وزارت "از نفوذ سیاسی پدرش در بالاترین سطوح حکومت ایران" استفاده کرده و شبکهای از کشتیهای نفتکش و باربری را ایجاد کرده است.
در بیانیه آمده است که شبکۀ انتقالات نفت مربوط به شمخانی، محصولات نفتی و دیگر کالاها را از ایران و روسیه به خریداران در سراسر جهان منتقل میکند و دهها میلیارد دالر سود به دست میآورد.
اسکات بسنت، وزیر مالیۀ ایالات متحده، گفت: "امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان میدهد که چگونه نخبگان رژیم ایران با استفاده از موقعیت خود، ثروت عظیمی میاندوزند و رفتارهای خطرناک رژیم را از نظر مالی تامین میکنند."
