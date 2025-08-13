سه کشور اروپایی مذاکره کننده با ایران طی نامهای به سازمان ملل متحد اعلام کردند که در صورت باز نگشتن ایران به مذاکرات هستهای، آماده اند تا مکانیزیم ماشه را فعال کنند.
خبرگزاری فرانسه و " فایننشل تایمز" به استناد نسخهای از این نامهای مشترک که فرانسه، آلمان و بریتانیا آن را امضا کردهاند، گزارش دادند که ایران تنها تا آخر این ماه فرصت دارد که راه حل دیپلوماتیک را برای برنامه هسته ای خود پیدا کند.
مخاطبان این نامه، انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد، و شورای امنیت این سازمان استند.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامه شان تأکید کردنده اند که "برای اطمینان ازاین که ایران نتواند به سلاح اتمی خود توسعه دهد، از تمام ابزارهای دیپلوماتیک خود استفاده خواهند کرد، مگر اینکه تهران به مهلت تعیین شده پابند باشد".
دو هفته قبل نمایندگان این سه کشور اروپایی با مقامهای ایرانی در قونسلگری آن کشور در استانبول دیدار کردند، اما بی نتیجه به پایان رسید.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در نامهٔ شان به سازمان ملل متحد، اعلام کرده اند که حکومت ایران موارد زیادی از توافق هستهای ۲۰۱۵ را نقض کرده است، از جمله ایران ذخایر یورانیم را به بیش از ۴۰ برابر سطح مجاز رسانده است.
ضربالاجل اخیر ماهٔ آگست، پس از توافق مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، با همتایان سه کشور اروپایی یک ماه پیش اعلام شد.
مارکو روبیو و همتایان او از فرانسه، بریتانیا و آلمان توافق کردند که در صورت عدم دستیابی به توافق تا پایان آگست، این سه کشور اروپایی میکانیزم ماشه را فعال کنند، اقدامی که همه تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران را باز میگرداند.
رئیس جمهور ترمپ به وضاحت خواهان توافق جدیدی با تهران شده است.
مقامهای امریکایی تأکید دارند که یکی از شروط اصلی واشنگتن در مذاکرات با ایران، ممنوعیت کامل غنی سازی یورانیم در خاک ایران است.
قبلا اکسیوس نیز گزارش داده بود که پوتین از تهران خواسته تا توافق "غنی سازی صفر" را بپذیرد.
گروه