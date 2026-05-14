در پی شیوع هانتاویروس در کشتی تفریحی " ام وی هوندیس"، مقامات مرکز کنترول و پیشگیری از امراض ایالات متحده (سی‌دی‌سی) اعلام کردند که با وجود نگرانی‌ها درباره گسترش این ویروس، خطر آن برای عموم مردم همچنان در سطح "بسیار پایین" ارزیابی می‌شود.

داکتر دیوید فیتر، مدیر عملیاتی پاسخگویی به هانتا‌ویروس در مرکز کنترول و پیشگیری از امراض ایالات متحده امریکا تاکید کرد که بر اساس اطلاعات فعلی، خطر ابتلای جمعیت عمومی کماکان در سطح پایینی قرار دارد و این نهاد برای حفاظت از سلامت جامعه در آمادگی کامل است.

روز دوشنبه، ۱۶ نفر از ۱۸ مسافر کشتی تفریحی "ام‌وی هوندیس" که محل شیوع این ویروس بوده است، برای گذراندن دوران قرنطین به ایالت نبراسکا منتقل شدند.

داکتر برندون جکسون، سرپرست تیم اعزامی مرکز کنترول و پیشگیری از بیماری‌هابه ایالت نبراسکا، تایید کرد که این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های دقیق صحی در محل است.

در حال حاضر ۱۶ نفر از این مسافران در مرکز صحی پوهنتون نبراسکا و دو نفر دیگر در اتلانتا تحت نظر هستند که طبق گزارش‌های رسمی، یکی از افراد مستقر در اتلانتا علایم بیماری را نشان داده است.

از طرف دیگر، سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه اعلام کرد که مجموع مبتلایان به هانتاویروس به ۱۱ تن افزایش یافته که ابتلای ۹ نفر آنان رسماً تایید شده است.

تدروس ادهانوم، رییس سازمان جهانی صحت، در یک نشست خبری گفت که تمامی موارد مشکوک و قطعی منحصراً به مسافران و خدمه این کشتی مربوط می‌شود و نشانه‌ای از آغاز یک شیوع گسترده‌تر در میان مردم عادی دیده نمی‌شود.

از آغاز شیوع این بیماری در کشتی تاکنون سه نفر، شامل یک زوج هالندی و یک شهروند آلمانی، جان باخته‌اند.

منشأ ویروس و تحقیقات در ارجنتاین

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که منشأ این آلودگی احتمالاً به امریکای جنوبی بازمی‌گردد. وزارت صحت عامه ارجنتاین تیمی از متخصصان را برای بررسی محلی که زوج هالندی (نخستین قربانیان) پیش از سفر در آنجا اقامت داشتند، اعزام کرده است. گمان می‌رود این افراد در جریان بازدید از یک محل دفن زباله در ارجنتاین، از طریق فضولات جوندگان وحشی به ویروس آلوده شده باشند.

اماآنچه این شیوع را از موارد معمول هانتاویروس متمایز می‌کند، نوع آن یعنی "ویروس آند" است. برخلاف اکثر هانتاویروس‌ها که تنها از جوندگان به انسان سرایت می‌کنند، ویروس آند توانایی محدودی در انتقال از انسان به انسان دارد. به همین دلیل، مرکز کنترول و پیشگیری از امراض امریکا(سی‌دی‌سی‌) بیش از ۱۰۰ کارشناس خود را مامور رسیدگی به این قضیه کرده و تدابیر قرنطین‌ شدیدی را در نبراسکا و اتلانتا به اجرا گذاشته است.

با این حال، دکتر دیوید فیتر اطمینان داد که آمادگی کامل برای حفاظت از سلامت جامعه وجود دارد و جای نگرانی برای عموم مردم نیست.

پایان عملیات تخلیه مسافران کشتی تفریحی "ام‌وی هوندیس"

این در حالی است که عملیات تخلیه کامل مسافران و بخش عمده خدمه کشتی پایان یافته و "ام‌وی هوندیس" اکنون به‌سوی هالند در حرکت است تا در آن‌جا به‌گونه کامل ضدعفونی شود. در مجموع ۸۷ مسافر و ۳۵ عضو خدمه در جزیره تنریف اسپانیا توسط نیروهایی با لباس‌های محافظتی به ساحل منتقل شدند. دولت هالند نیز اعلام کرده که تمامی اتباع بازگشته در قرنطین قرار گرفته‌اند.