اردوی اسراییل روز جمعه (۲۷ مارچ) یک تونل زیر زمینی دیگر را در شهر شهر خیام در جنوب لبنان پیدا کرد و گفت که گروه تروریستی حزب‌الله آن را در نزدیکی یک کلیسا حفر کرده بود.

قوای نظامی اسراییل گفته است که نقطۀ دخولی و مسیر زیرزمینی این تونل را در جریان عملیات زمینی در نزدیکی یک کلیسا شناسایی کرده است. اردوی اسراییل علاوه کرد که این محل در ماه دسمبر سال ۲۰۲۴ کشف و پاکسازی شد، اما حزب‌الله در جریان آتش بس، سه تونل دیگر را ایجاد کرده و این محل دوباره احیا شده بود.

ایلا واویه، یک سخنگوی اردوی اسراییل گفت: "استفاده قصدی از محلات ملکی مذهبی برای اهداف نظامی نقض آشکار قوانین بین المللی است."

در همین حال، قوای هوایی اسراییل از کشته شدن حسن محمد بشیر یکی از قومندان قطعه ضد تانک حزب‌الله در ساحۀ حجیر لبنان، خبر داد. نظامیان اسراییلی می‌گوید که بشیر در دو سال گذشته صدها حمله علیه نیروهای اسراییلی و غیرنظامیان را سازماندهی کرده و تلاش می‌کرد که نیروهای ضد تانک حزب‌الله در شمال دریایی لیطانی را یکجا کند.

به گفتۀ نیروهای دفاعی اسراییل، پس از آغاز جنگ به تاریخ دوم مارچ، بیش از ۲۰۰۰ موضع حزب‌الله را هدف قرار داده و حدود ۷۰۰ نیروی حزب‌الله را کشته اند که صدها نفر آنان اعضای نیروهای رضوان، اعضای قطعه خاص عملیاتی حزب‌الله بودند.

وزارت صحت لبنان، بدون تفکیک نظامیان از غیرنظامیان، گفته است که در نتیجه عملیات هوایی اسراییل، ۱۰۹۴ نفر کشته شده و بیش از ۱.۲ میلیون نفر دیگر بیجا شده اند.

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) روز جمعه گفت که از آغاز جنگ تاکنون، بیش از ۳۷۰ هزار کودک در لبنان بیجاشده اند، ۱۲۱ نفر کشته و ۳۹۹ نفر دیگر زخمی شده اند.

این در حالیست که با کشته شدن دو سرباز دیگر اسراییلی، تعداد سربازان کشته شدۀ اسراییلی در جنگ لبنان به چهار نفر رسید.

برعلاوۀ کشته شدن چهار سرباز اسراییلی، دو غیرنظامی اسراییلی نیز در اثر درگیری میان نظامیان اسراییلی و جنگجویان حزب‌الله کشته شده اند.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به تاریخ هشتم مارچ سال ۱۹۹۷ حزب‌الله را به سازمان تروریستی خارجی گماشت.