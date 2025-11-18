افت شدید تجارت میان افغانستان و پاکستان در پی انسداد مرزها

مسوولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان ضمن درخواست برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و از سرگیری تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان گفته است که انسداد مرزهای دو کشور به روی همدیگر سبب افت شدید حجم تجارت شده است.

به گفتۀ مسوولان، تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان ظرفیت ارتقا به ارزش پنج میلیارد دالر داد و ستد تجارتی را دارد، اما به دلیل انسداد مکرر مرزها، حجم تجارت میان دو کشور به کمتر از یک میلیارد دالر رسیده است.

این نهاد تجارتی با ارسال نامه‌ای به وزارت تجارت و مقام‌های گمرک‌های پاکستان خواستار اقدام فوری اسلام‌آباد برای رسیدگی به "بحران رو به وخامت تجارتی" ناشی از انسداد دوامدار مرز میان افغانستان و پاکستان شده است.

در پی درگیری‌های اخیر میان مرزبانان پاکستان و نیروهای طالبان، چندین گذرگاه مرزی به شمول تورخم و سپین بولدک میان دو کشور از ۱۱ اکتوبر به اینسو مسدود و تجارت میان افغانستان و پاکستان متوقف شده است.

اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته است که هزاران کانتینر حامل کالاهای تجارتی به شمول کاروان‌های تجارتی که از طریق افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی انتقال می‌یابد، هم اکنون در امتداد مرزها در سرتاسر پاکستان گیر مانده اند.

با اینحال، وزارت خارجۀ پاکستان روز جمعه (۱۴ نومبر) اعلام کرد که تجارت با افغانستان تا زمان برچیده شدن تمام "پناهگاه‌های امن تروریست‌ها در خاک افغانستان" به حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان واردات دوا از پاکستان را منع کرده و از تاجران خواسته است که به مسیرهای بدیل تجارتی که یکی آن ایران است، متوسل شوند و وزیر تجارت حکومت طالبان برای گسترش تجارت با ایران، به تهران سفر کرد.

همزمان با این، حکومت طالبان از توافق تجارتی با اوزبیکستان و افزایش صادرات محصولات زراعتی افغانستان به آن کشور خبر داده است.