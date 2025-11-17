وزارت خارجۀ پاکستان از پیشنهاد ایران برای میانجیگری میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان در حالی استقبال کرده است که روابط میان این دو کشور همسایه به دنبال درگیریهای مرزی، مناقشات تجارتی و مسایل امنیتی دچار تنش شدید شده است.
طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان، به روزنامۀ دان پاکستان گفته است: "ایران یک کشور دوست و برادر است. پاکستان همواره طرفدار یافتن حل صلح آمیز به مسایل از ورای مفاهمه و دپلوماسی است و ما از پیشنهاد میانجیگری کشور دوست مان ایران، قدردانی میکنیم."
دان روز دوشنبه ۱۷ نومبر از قول اندرابی نوشت: "باورمندیم که ایران میتواند نقش مهمی بازی کند و ما از هرگونه نقش میانجیگری ایران اجتناب نخواهیم کرد. از میانجیگری همواره استقبال میکنیم."
عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، روز یکشنبه گفت که تهران طرحها برای میزبانی نشستی را فعالانه پیگیری میکند که هدف آن "ایجاد ثبات و آرامش بین پاکستان و افغانستان" خوانده شده است.
عراقچی در مورد تاریخ، مکان و شرکت کنندگان این نشست معلومات نداد، اما گفت: " تماسهای تلیفونی برقرار کردهایم و امیدواریم به نتایج ملموس برسد و انشاءالله یک جلسه منطقهای در این ارتباط تشکیل شود."
روابط میان طالبان و حکومت پاکستان در ماههای اخیر به شدت رو به وخامت گذاشته است. هرچند نمایندگان دو کشور در این مدت ،کم از کم سه بار، در دوحه و استانبول دیدارهایی داشته اند، این تماسها ناکام بوده و پیشرفتی از آن حاصل نشده است.
تنشها میان افغانستان و پاکستان پس از حملات اخیر انتحاری در اسلامآباد و شمالغرب پاکستان اوج گرفت که به گفتۀ مقامهای پاکستان این حملات در افغانستان طراحی شده بود. هرچند مقامهای حکومت طالبان در افغانستان، گفته اند که به هیچ گروهی اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان برای حملات بر کشورهای دیگر استفاده کنند.
بر اساس گزارش رسانهها، مقامهای پاکستانی در نشست استانبول از حکومت طالبان خواسته اند که یا اعضای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) را از ساحات مرزی با پاکستان، در داخل افغانستان نقل مکان دهد یا هم با صدور فرمانی جنگ این گروه را در پاکستان "نامشروع" بخواند. طالبان این تقاضاهای اسلام آباد را رد کرده اند.
امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان روز پنجشنبه، در یک نشست خبری با ارایۀ معلومات در بارۀ نتایج مذاکرات نمایندگان طالبان و حکومت پاکستان در قطر و ترکیه، گفت که بسیاری خواستهای نمایندگان پاکستان در نشستها "ناممکن و نامعقول" بود.
پس از تشدید تنشها، به ویژه درگیری بین نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان در افغانستان در اکتوبر ۲۰۲۵، مسیرهای تجارتی بین دو کشور، از جمله تورخم و چمن، مسدود مانده است. وزارت خارجۀ پاکستان روز جمعه (۱۴ نومبر) اعلام کرد که تجارت با افغانستان تا زمان برچیده شدن تمام "پناهگاههای امن تروریستها در خاک افغانستان" به حالت تعلیق باقی خواهد ماند.
با این حال، افغانستان به طور فزایندهای از امکانات ایران برای انتقال کالاهای خود به بندر چابهار که مورد حمایت هند است، بهره میبرد و با دور زدن پاکستان، از مشکلات مکرر مرزی و ترانزیتی جلوگیری میکند.
