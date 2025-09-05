وزارت دفاع امریکا: پرواز جت های نظامی ونزویلا در نزدیکی کشتی امریکایی "تحریک آمیز" است.

وزارت دفاع امریکا شب پنجشنبه‌ طی بیانیه‌ ای اقدام ونزویلا مبنی بر- به پرواز درآوردن دو جت نظامی در نزدیکی یک کشتی امریکایی در آب‌ های بین‌المللی را " تحریک آمیز" خواند.

وزارت دفاع در این بیانیه نوشت: "امروز، دو جت نظامی تحت رژیم مدورو در نزدیکی یک کشتی امریکایی در آب‌های بین‌المللی پرواز کردند. این اقدام تحریک‌ آمیز به ‌طور مشخص برای ایجاد اختلال در عملیات ضد تروریزم و ضد مواد مخدر ما طراحی شده بود."

بیانیه وزارت دفاع امریکا حاکیست که " به کارتل‌های اداره‌ کننده ونزویلا جداٌ توصیه می‌ شود از تلاش بیشتر برای ممانعت یا دخالت در عملیات ضد مواد مخدر و ضد تروریزم که توسط نیروهای نظامی امریکا انجام می ‌شود، خودداری کنند."

حکومت امریکا می ‌گوید نیکلاس مدورو، رهبر ونزویلا، در کار قاچاق مواد مخدر دخالت دارد. امریکا برای اطلاعات منجر به دستگیری نیکلاس مدورو، متحد ایران، ۵۰ میلیون دالر جایزه تعین کرده است.

هشدار وزارت دفاع امریکا به نیکلاس مدورو و کارتل‌های مواد مخدر پس از آن صادر می‌ شود که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا روز سه‌ شنبه ای این هفته اعلام کرد که نیروهای مسلح ایالات متحده یک قایق حامل مواد مخدر را که مبدا آن ونزویلا بود در جنوب دریای کارایب منهدم کرده‌ اند.

در همین حال وزارت دفاع امریکا ویدیویی از حمله دقیق روز‌سه ‌شنبه اردوی ایالات متحده به قایق کارتل " ترن د آراگوآ" در ‌آب‌های نزدیک ونزویلا را همان روز منتشر کرد.

ترن د آراگوآ، یک کارتل مواد مخدر است که اداره رییس جمهور ترمپ آن را در فهرست "سازمان‌های تروریستی جهانی" قرار داده است.