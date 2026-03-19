دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امروز پنجشنبه با سانای تاکایچی صدراعظم جاپان ملاقات میکند. این ملاقات در حالی صورت میگیرد که خانم تاکایچی خواهان کاهش خشونت ها در شرق میانه شده است.

خانم تاکایچی قبل از سفر به ایالات متحده و ملاقات در قصر سفید، به خبرنگاران گفت :" ما باید برای برگشتاندن صلح و ثبات در شرق میانه کار کنیم و من امیدوار استم تا در این مورد صحبت کامل کنم."

پس از درخواست دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا از متحدانش برای باز نگهداشتن تنگه هرمز – جاپان به منطقه کشتی های جنگی نفرستاد.

رییس جمهور ترمپ در یک پیام شبکه اجتماعی تروت سوشل گفت که دیگر به "کمک کسی" ضرورت ندارد.

آقای ترمپ روز سه شنبه گفت:" بخاطر این واقعیت که ما همچو یک موفقیت نظامی داشته ایم، دیگر به کمک کشورهای ناتو "نیاز" و یا علاقه مندی نداریم – ما هرگز هم نیاز نداشته ایم، همچنان به جاپان، آسترالیا و یا کوریایی جنوبی.

تاکایچی اندکی پس از آنکه به صفت نخستین خانم، صدراعظم جاپان شد، در ماه اکتوبر در توکیو با رییس جمهور دونالد ترمپ ملاقات کرد.

پس از آن ملاقات، در اعلامیه قصر سفید گفته شد که دو طرف روی سرمایه گزاری های اقتصادی، امنیت و تقویت همکاری های دوجانبه صحبت کردند.