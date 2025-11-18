اخراج نزدیک به هشت هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان در یک روز

با تیرگی روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان، گزارش‎ها حاکی است که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، تشدید یافته است.

رسانه‌های داخلی در افغانستان به قول از مقام‌های کمیسیون مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان، گزارش داده اند که روز دوشنبه ۱۷نومبر "۱۵۱۵خانوادۀ مهاجر که ۸۲۳۱ نفر می‌شود، به گونه اجباری" به افغانستان بازگشتانده شده اند.

این کمیسیون در یک اعلامیه‌ای گفته است که از میان این تعداد "۵۴۲۴ نفر از مسیر سپین بولدک و ۲۴۲۵ نفر دیگر از مسیر تورخم" به افغانستان بازگشتانده شده است.

بر اساس این اعلامیه، در عین روز "۳۸۲ مهاجر" دیگر از ایران به افغانستان اخراج شدند.

اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان درحالی افزایش یافته است که در پی درگیرهای اخیر میان افغانستان و پاکستان، روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان هردو کشور تیره شده و گذرگاه‌های مرزی میان هردو طرف مسدود شده است.

مقام‌های طالبان و پاکستانی برای حل تنش میان دوطرف در قطر و ترکیه گردهم آمدند، اما مذاکرات هردو جانب بی نتیجه به پایان رسید.

براساس گزارش‌ها، حکومت پاکستان از طالبان خواسته است تا اعضای تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‎پی) را از نقاط مرزی به بخش‌های دیگر افغانستان انتقال دهند و یا حملات طالبان را در پاکستان نامشروع اعلام کنند.

ولی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، خواست‌های پاکستان را "ناممکن و نامعقول" خوانده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پاهندگان اخیراً گفت که در طول سال روان میلادی، ۲.۱ میلیون مهاجر افغان یا به جبر و یاهم داوطلبانه به افغانستان برگشته اند.

این سازمان از پاکستان و ایران خواسته است تا اخراج اجباری مهاجران افغان را توقف دهند. به گفته این سازمان، حکومت طالبان ظرفیت کافی برای تهیه امکانات و سرپناه برای این مهاجران را ندارد.

براساس معلومات سازمان ملل متحد، در حالی حاضر حدود سه میلیون مهاجر افغان به شمول افغان‌های دارندهٔ اسناد قانونی و فاقد اسناد، در پاکستان به سر می‌برند. حکومت پاکستان همواره تاکید دارد که مهاجران فاقد اسناد قانونی اقامت را اخراج می‌کند.