ملاقات روبیو با وزیر خارجه اسراییل؛ ترمپ پیش‌ بینی می‌ کند که مرحله دوم طرح صلح غزه به زودی آغاز شود

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، امروز چهارشنبه در واشنگتن با همتای اسراییلی خود دیدار کرد و احتمالاً طرح صلح ایالات متحده برای غزه در دستور کار دو طرف قرار خواهد گرفت.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، در ماه سپتمبر طرح صلح را برای غزه پیشنهاد کرد و یک ماه بعد آتش ‌بسی را برقرار کرد که به جنگ دو ساله بین اسرییل و حماس پایان داد.

گروه تروریستی فلسطینی با حمله خود به اسراییل در ۷ اکتبور ۲۰۲۳، جنگ را آغاز کرد.

روبیو امروز چهارشنبه به وقت محلی با گیدئون سعر، وزیر امور خارجه اسراییل، در وزارت امور خارجه دیدار می کند.

یک روز پیش از آن، سعر در واشنگتن با قانونگذاران حزب جمهوری‌ خواه و دموکرات که از حامیان قوی اسراییل استند، جلساتی برگزار کرد.

آقای ترمپ در ۳ دسمبر به خبرنگاران گفت که مرحله دوم طرح صلح او "خیلی زود اتفاق خواهد افتاد".

مرحله اول در ۱۰ اکتوبر با آتش ‌بس فوری و نامحدودی که توسط اسراییل و حماس پذیرفته شد، آغاز شد. این مرحله مستلزم آن است که حماس تمام گروگان‌هایی را که قبل از و در طول حمله ۲۰۲۳ خود در غزه اسیر کرده بود و هنوز در آغاز آتش‌ بس در اسارت داشت، آزاد کند.

از میان آن ۴۸ گروگان، حماس همه را به جز یکی، یعنی ران گویلی، افسر پولیس اسراییلی، که در حمله ۷ اکتوبر کشته و جسدش را به غزه برده بود، آزاد کرده است.

اسراییل ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی را که به دلیل جرایم امنیتی بازداشت کرده بود، آزاد کرد و بقایای صدها فلسطینی کشته شده را در بدل آزادی گروگان‌ها بازگرداند.

به اساس مرحله دوم این طرح، قرار است یک نیروی تثبیت‌ کننده بین‌المللی در نیمی از غزه که هنوز تحت کنترل حماس است، مستقر شود و این گروه را خلع سلاح کند.

حماس درخواست‌ها برای خلع سلاح را رد کرده است. نیروهای اسرائیلی نیمه دیگر غزه را کنترل می ‌کنند.